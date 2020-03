Den kommende vårutgaven blir siste nummer for Playboy, som i tillegg til lettkledde og nakne damer var kjent for sine intervjuer, dyptpløyende politiske artikler og litterære tekster. Beskjeden kom i et innlegg på magasinets egen blogg.

– Sist uke, da det ble stadig tydeligere hvordan koronapandemien forstyrrer innholdsproduksjonen og leverandørkjeden, ble vi tvunget til å sette fart på samtaler vi har hatt internt. Bladet som kommer denne uken, blir årets siste papirutgave i USA, heter det.

– Gjennom 66 år har vi blitt mye mer enn et magasin. Men noen ganger må du gi slipp på fortiden for å skape rom for fremtiden.

Opplaget er nå var en brøkdel av hva det var da toppen ble nådd på 1970-tallet, da det ble solgt millioner hvert kvartal. Allerede før det kastet inn håndkleet, slet Playboy i den nye medievirkeligheten. Da grunnlegger Hugh Hefner døde i 2017, 91 år gammel, signaliserte det på mange måter at en æra var over.

I dag er Playboy først og fremst en global merkevare og de velkjente kaninørene pryder en lang rekke produkter.

