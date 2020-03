Fagermo permittert: – Men jeg kommer til å trene spillerne over telefon og internett

Utsettelsen av Eliteserien-starten på grunn av koronakrisen har rammet de norske toppklubbene hardt økonomisk.

En av klubbene som har sendt permitteringsvarsel til både trenere, støtteapparat og ansatte i administrasjonen er Vålerenga.

Oslo-klubben ansatte nylig Dag-Eilev Fagermo som ny trener. Men torsdag ble det klart at også hovedtreneren har fått permitteringsvarsel.

– Jeg er ikke permittert 100 prosent, og vil fremdeles jobbe tett på spillerne og trenerteamet. Det er ikke sånn at du kan legge ned alt fordi man er permittert. Vi har et ansvar overfor klubben, sier Fagermo til TV 2.

Klubbene har imidlertid fått treningsnekt, ettersom myndighetene har lagt ned forbud mot fellestreninger. Fagermo har planen klar for hvordan han vil lede sine spillere mens han selv er permittert.

– Det er jo gøy å ha noe å drive med, og jeg kommer til å trene spillerne over telefon og internett, varsler den nybakte Vålerenga-treneren.

– Hvordan trener man noen over telefon og internett?

– Vel. Det gjenstår jo å se. Jeg har aldri gjort det før. Jeg vil gi dem noen oppgaver, og spille opp til diskusjoner, motivere dem og ta opp ulike problemstillinger, oppsummerer han.

– Vet ikke hvor prosent jeg er permittert

Han bekrefter at han kun er delvis permittert. Men treneren hevder han ikke vet vet hvor mye prosent han er permittert i foreløpig.

– Det vet jeg ikke enda, men ikke såpass at jeg ikke skal kunne løse noen oppgaver knyttet til det som ligger i jobben som hovedtrener, konkluderer han.

– Men jeg tror det er vanskelig for fotballfolk som er vant til å være aktive at de plutselig blir en lock down av hele samfunnet. Det er ikke enkelt verken sosialt eller tanke på engasjement. Jeg har jo en hage og ting å gjøre i tillegg. Men jeg vil bruke de timene som trengs for Vålerenga i løpet av permitteringen min, poengterer han.

Fagermo kan samtidig ikke dy seg, og sender et stikk til Rosenborg og Molde, som inntil for få dager gjennomførte fellestreninger i grupper på fem spillere.

– Det er jo et treningsforbud for alle, bortsett fra Molde og Rosenborg, i første omgang til 31. mars. Det er heller ikke lov å spille treningskamper før 15. april. Det er viktig at disse reglene følges opp, konstaterer han.

– Det er vanskelig, for fotball handler om fellesskapet

Den tidligere Odd-sjefen har også fått med seg at en klubb som FK Haugesund skjermer de beste spillerne når det gjelder permitteringer.