Dette mener eksperter om å spise levende bakterier

En av de store mattrendene den siste tiden er probiotisk mat og drikke. Et enkelt google-søk viser at mange sverger til slik mat, fordi de levende bakteriene som finnes i produktene skal være bra for kroppen.

Det påstås blant annet at de bedrer fordøyelsen, gir bedre hud, styrker immunforsvaret og til og med forebygger kreft.

Fikk bedre fordøyelse

En av dem som mener at disse bakteriene gjør godt for kroppen, er blogger Helene Ragnhild Sollie. Hun hadde problemer med fordøyelsen, helt til hun begynte å innta probiotika.

– Jeg merket at bakteriene var bra for magen min, og at fordøyelsen begynte å fungere bedre, sier hun. Helene Ragnhild syntes også at hun fikk mer energi og penere hud.

BLOGGER: Helene Ragnhild Sollie blogger om blant annet probiotika. Foto: Skjermdump, heleneragnhild.no

Bloggeren lager jevnlig mat og drikke med levende bakterier, blant annet kombucha som er fermentert te og surkål.

Sprikende studier

Probiotiske produkter er også å finne i mange butikkhyller, blant annet i form av kosttilskudd. I 2018 var markedet for probiotika på over 400 milliarder kroner på verdensbasis, ifølge statista.com. Men vet vi at slike bakterier faktisk er bra for kroppen?

– Vi kan ikke si det sikkert. Vi vet jo ikke hvordan det virker, sier professor i matvitenskap, Judith Narvhus ved NMBU.

Det er gjort mye forskning særlig på enkelte melkesyrebakterier, som blant annet finnes i drikken Biola.

Narvhus sier det er flere studier som viser en positiv effekt fra melkesyrebakterier, men at det også finnes studier som ikke viser en effekt.

– Det er det som er dilemmaet, sier hun.

Ingen godkjente påstander

EFSA, den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, avgjør hvilke påstander om helseeffekter som skal godkjennes. Så langt har organet ikke funnet nok grunnlag i forskningen til å godkjenne en eneste helsepåstand om probiotika.

Tine, som produserer Biola, skriver følgende til Helsekontrollen: «Biola, som en del av et variert kosthold og en aktiv hverdag, har positive helsefordeler.» Tine stiller seg likevel bak EFSAs vurderinger.

En av utfordringene er at svært mange av de rundt 1000 bakterietypene som finnes i tarmen er vanskelige å forske på.

– Du klarer ikke å dyrke dem, altså få dem til å leve utenfor tarmen, forklarer Narvhus.

Faktisk finnes det i tillegg studier som taler mot probiotikabruk. I en av dem fikk friske mennesker en antibiotikakur, før de ble delt i tre grupper med ulik etterbehandling. En gruppe fikk probiotika, en fikk tilførsel av avføring, den siste gruppa fikk ingen etterbehandling. Studien viste at de som inntok probiotika brukte lengst tid på å gjenopprette mangfoldet i tarmfloraen.