– Dette vil gi ringvirkninger for sykkelsporten, som er fundamentert på private midler, det er det ingen tvil om. Ikke bare lagene, men også rittarrangørene, er avhenging av tunge sponsormidler. Så får vi bare håpe at den skaden kan la seg begrense, sier Jens Haugland i Uno-X Development Team til TV 2.

Energikjeden er både sponsor og eier av Norges første profflag på herresiden, men har fått litt av en start på sykkeleventyret. I likhet med resten av idrettsverden er det trykket på pauseknappen og ingen ritt arrangeres, i første omgang ut april. Samtidig stuper børsene, de økonomiske utsiktene er usikre og spørsmålet blir da: Hvordan vil dette påvirke sykkelsporten når verden skal stable seg på beina igjen?

– Dette kan være kroken på døra for flere lag, mener TV 2s sykkelekspert, Thor Hushovd.

– Bedriftene blør

Han mener sykkel er spesielt utsatt. Der er det ikke lagnavn, som i eksempelvis fotballen. Der er det de som bidrar med mest penger som får den største eksponeringen, som i INEOS, Deceueninck-Quick Step og Jumbo-Visma. De dette kan være ekstra ille for, er lag som Sunweb. Deres eksistens er i stor grad takket være den tyske feriereiseoperatøren, en næring som er blant de som er hardest rammet av koronakrisen.

– Situasjonen for Uno-X er unik, med tanke på at de er både sponsor og eier. Men om du sitter med to motpoler; en sponsor som ser at de ikke får eksponering på den ene siden, og lag som fortsatt må betale ut lønninger på den andre, så er det et regnestykke som ikke får opp i lengden. Hovedproblemet er at nesten alle sponsorene taper penger og må begynne å kutte. Hva gjør de da? Jo, da ryker nettopp slike tiltak som sponsing av sykkellag. Nå er det mange bedrifter som blør og mange som taper penger; også privatpersoner. De har man også flere av i sykkelsporten, som drifter lag. Det er mange der som taper enorme summer per dag og noen har gått på store smeller. Vi vil få se en omveltning i hele idrettsverden der det vil være mindre penger igjen til sponsorvirksomhet, spår Hushovd.

Dette ble diskutert i videopoden til TV 2s sykkelredaksjon, der Christian Paasche også frykter for fremtiden til en del sykkelarrangører.

– Det er flere sykkelritt som har levd på nåde, helt på kanten. Dette er store ritt med god deltakelse. Så dette kan bli skummelt hvis det blir langvarig, sier TV 2s sykkelkommentator.

Uaktuelt med permitteringer nå

Jens Haugland i Uno-X. Foto: Berit Roald

Thor Hushovd kan fortelle at rytterne i det belgiske storlaget Deceuninck-Quick Step nå går på trygd, og kun får utbetalt 80 prosent av lønna.

For Uno-X - som har startet debutsesongen som profflag på imponerende vis - har det ikke vært aktuelt med permitteringer så langt.

– Jeg har informert rytterne og støtteapparatet om at vi ikke ser på permitteringer som en løsning for øyeblikket. Så får man håpe at man i retur får ekstremt lojale og motiverte ryttere. Det tror jeg nok vi hadde hatt uansett. Og så håper jeg at dette ikke er noe vi trenger å ta stilling til i fortsettelsen heller, sier Jens Haugland.