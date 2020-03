Innfører hytteforbud

Helseminister Bent Høie (H), justisminister Moncia Mæland (H), Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet holder daglige pressekonferanser om koronakrisen.

Mæland har fram til torsdag vært i karantene, men er nå ute av karantene, og møtte opp personlig torsdag ettermiddag.

– I dag er det altså en uke siden de strenge tiltakene våre ble innført, og jeg oppfatter at alle ønsker å bidra og overholde disse, sier justisminister Monica Mæland (H).

Flere dødsfall

Hun sier vi må vente oss enda flere sykehusinnleggelser og dødsfall i tiden som kommer. Hun oppfordrer derfor til å fortsette å overholde myndighetens råd.

– Og jeg vil understreke at selv om man er frisk, så må man overholde disse reglene, sier Mæland.

Hun snakket også om loven om utvidede fullmakter de siste seks månedene, som vil debatteres i Stortinget lørdag. Jonas Gahr Støre blir saksordfører for denne lovendringen.

– Dette er ikke en lov som skal bli misbrukt på noen måte, men som vil gi oss nødvendige fullmakter, sier hun.

Mæland sier det nå jobbes med å finne gode løsninger for dem som nå opplever at skolegang og utdanning blir kraftig påvirket.

Hun sier reglene nå er endret, slik at de som skal ut i praksisopphold i forbindelse med utdanning, vil få gjennomført dette.

Dødsfall

Det er nå bekreftet syv dødsfall av koronaviruset i Norge.

– Mine tanker går til de som er hardt rammet og deres pårørende, sier helseminister Bent Høie (H).

Han sier det har vært en voldsom vekst i antall videokonsultasjoner de siste dagene.

– Over 1000 psykologer bruker nå dette, og slik får folk god hjelp i en vanskelig tid, sier Høie.

Hytteforbud

Høie sier det nå innføres forbud mot å dra på hytta.

Han sier tall fra Telenor viser at det har vært færre i hyttekommunene de siste dagene.

– Jeg vil takke for at mange nå har reist hjem fra hytta, men det er fremdeles mange som er blitt der. Vi har sett oss nødt til å gjøre dette, og jeg hadde håpet at vi ikke skulle trenge det; vi innfører nå et forbud mot å være på hytter utenfor sin egen hjemkommune, sier han.

Han sier at hyttekommunene ikke har mulighet til å behandle dispensasjonssøknader, men at det vil bli noen ytterst få unntak til hytte-forbudet.