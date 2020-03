Permitteringsvarslet har blitt sendt til over 60 prosent av de ansatte i kleskjeden.

Permitteringen rammer både butikkansatte og en del av de ansatte på logistikksenteret, skriver avisen.

– Vi er veldig lei oss for å informere om at vi har varslet permitteringer til 2000 av våre ansatte, bekrefter Moritz Garlich som er administrerende direktør for H&M Norge og Island til Dagens Næringsliv.

Permitteringene vil foreløpig ikke føre til at noen av butikkene stenger.