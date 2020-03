Håndballforbundet har fastlagt hvordan sesongen, som ikke er blitt ferdigspilt på grunn av koronaviruset, skal håndteres.

Som følge av virusutbruddet ble all håndballaktivitet avlyst 12. mars. Siden da har det vært jobbet med å finne en best mulig løsning på hvordan sesongen skal avsluttes.

Forbundet opplyser at arbeidet har vært utfordrende, og at flere løsninger er vurdert, blant annet med hensyn til opp- og nedrykk fra de ulike divisjonene.

– Endelige tabeller gjøres opp etter prinsippet om antall poeng delt på antall kamper. Dette blir gjort som en konsekvens av flere tilfeller hvor det er ulikt antall spilte kamper innenfor hver enkelt serie, framgår det av torsdagens pressemelding.

– Ikke tydelig nok regleverk

I serier der opp- og nedrykk er avklart, blir dette gjennomført. Videre er det besluttet at lag som havner på kvalifiseringsplass for opprykk, gis tilbud om direkte opprykk. Dette omfatter lagene som blir nummer tre i 1. divisjon og avdelingsvinnerne i 2. divisjon.

Rælingen endte på fjerdeplass i kvinnenes 1. divisjon, men har bedre poengsnitt enn tredjeplasserte Volda, som har én kamp mer spilt. Dermed går tilbudet om opprykk til Rælingen.

– Jeg har bedt om å få hele begrunnelsen, så den skal vi se nærmere på. Vi mener avgjørelsen er tatt på feil grunnlag, sier styreleder i Volda Håndballklubb, Norodd Dyrhovden, og fortsetter:

– Det er flere måter å håndtere det på, og vi skjønner at det er vanskelig. Men vi er ikke helt enig i at det her er løsninga. Sånn vi tolker det, er det ikke tydelig nok i regelverket at dette er måten å gjøre det på. Hvis man skal følge regelverket, mener vi at det er urettferdig.

Forståelse for at Volda reagerer

– Vi har prøvd å finne et prinsipp som er universelt og mest rettferdig totalt sett. Volda var en problemstilling vi brukte mye tid på. Avgjørelsen var ikke enkel, men vi mener dette var det beste alternativet når vi skulle finne en ordning som skal gjelde alle nivå, sier organisasjonssjef i håndballforbundet, Stig Quille.

– Vårt regelverk tar ikke høyde for unntakstilstanden vi er i nå. Men vi mener regelverket angir noen prinsipper som kan brukes. Hvis man kommer i en situasjon hvor man må avgjøre hvem som er best rangert, med kamper igjen å spille, er dette et anvendelig prinsipp, sier Quille.

Har har derimot forståelse for at Volda reagerer på avgjørelsen.

– Det er en avgjørelse gjort på administrasjonnivå. Da kan man be om en ny vurdering eller anke. Jeg skjønner at de reagerer, og at de vil ha en ny vurdering, sier han.