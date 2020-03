Magnus Carlsen er for tiden hjemme i Norge hvor han følger den TV 2 Sumo-sendte kandidatturneringen i sjakk. Vinneren etter 14 runder kvalifiseres til VM-kamp mot ham.

– Det er ikke noen tvil om at jeg blir værende i Norge fremover, sier Carlsen, som belager seg på å måtte holde seg hjemme i lengre tid på grunn av koronaviruset, til NTB.

Nordmenn har blitt bedt om å holde seg hjemme, og verken utenlandsreise eller å reise på hytten er lov. Dermed blir det heller ikke påskeferie på hytten for Carlsen. Det lever han fint med.

– Jeg tenker at folk skal følge reglene og holde seg til det. Folk er opptatte av å finne syndere, hyttefolket er blitt det til en viss grad. De står for en privilegert gruppe som er lett å mislike, sier Carlsen og legger til:

– Friske folk som oppholder seg på hytta syntes ikke jeg er et stort problem, men det er et forbud, og jeg skjønner hvorfor det forbudet er. Da forholder man seg til det.

For de som eventuelt kjeder seg hjemme har Carlsen følgende råd:

– Jeg anbefaler folk å følge med på kandidatturneringen. Det kommer til å bli superspennende i to uker pluss fremover. Ellers, selv om sjakk er fint å spille på nett, anbefaler jeg også å spille med de i familien når man først er hjemme. Det var sånn jeg startet, og det er fortsatt en veldig god løsning.

Etter en fryktelig start på VM-kandidatturneringen i sjakk slo Ding Liren torsdag tilbake med seier over Fabiano Caruana. Tre spillere nå er i front med to poeng hver: Jan Nepomnijasjtsji, Maxime Vachier-Lagrave og Wang Hao.

– Har du opplevd økt pågang på Play Magnus-appen nå som folk sitter hjemme?

– Jeg vet ikke helt, men vet at Chess24.no har hatt stor pågang siste tiden. Det er ingen tvil om at folk er mye på nettet for å spille sjakk om dagen. Det er veldig gøy.

Kandidatturneringen ser du på TV 2 Sumo.