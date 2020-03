Det opplyser Steffensen i en Facebook-post.

– Da ringte de fra legevakten og jeg har fått påvist smitte av koronaviruset. Jeg kjente først symptomer torsdags kveld, og familien har vært i selvpålagt karantene siden da, skriver han.

Steffensen beskriver konstant hodepine, sår hals og etter hvert smerter i nakke, skuldre og rygg. Hele familien er nå i isolat.

– Heldigvis har vi både mat, ved, Netflix, mange brettspill og sosiale medier, så vi skal klare oss men savner allerede den friske luften og frihetsfølelsen av å gå tur, skriver han.

TV 2 skrev onsdag at Civita-leder Kristin Clemet slo alarm etter at to politikere som deltok på et møte tenketanken arrangerte forrige tirsdag, testet positivt for koronavirus. TV 2 vet at Steffensen også deltok på møtet.

