Hjemme i Bergen sitter Kristian Blummenfelt i karantene. I flere år har han trent mot sitt store mål - ta OL gull i Tokyo.

IOC insisterer foreløpig på at det blir OL til planlagt tid, til tross for koronavirusets herjinger. Blummenfelt, som investerer 1300 timer med trening i året, håper i det lengste at det blir OL til sommeren.

– Det jeg har fått beskjed om nå, er at mest sannsynlig alt av konkurranser før OL blir avlyst, så da blir OL kanskje den første konkurransen denne sesongen. Men akkurat når har jo hele Europa stoppet opp. Først må hjulene i samfunnet komme i gang igjen, før vi kan ha et OL, sier Blummenfelt, og fortsetter:

– Du går på en måte i mørket uten helt å vite hvor du skal.

Alternativ trening

Bergenseren er rangert som en av de beste triatletene i verden. Selv om han nå trener i uvisshet om når neste konkurranse blir, prøver han å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Det går greit. Det er ikke bare sport som er satt på pause, det er jo hele samfunnet. Sånn sett er det nok mange som sliter mer. For min del får jeg prøve å få gjort unna litt trening og bare holde humøret oppe.

– Treninga går greit. Jeg får løpt for meg selv, og får syklet gode økter på rulla i kjelleren. Det er svømminga som er den store akilleshælen nå, forteller han.

For ettersom helsedirektoratet har stengt alt av basseng, må 26-åringen tenke nytt.

– Jeg har brukt veldig mye strikk, og forsøker å holde svømmemuskulaturen i gang. De siste ti årene har jeg nok aldri gått to uker uten å svømme. Forhåpentligvis kan jeg begrense tapet minst mulig, det blir spennende å se når jeg er i vannet igjen, sier triatleten.

Sykling sitt svar på FIFA

Under koronakarantenen blir det mange timer på rulla for det norske OL-håpet, som skal i gang med en ny økt da TV 2 møter han hjemme i Bergen.

– Forhåpentligvis er det mange tusen som «zwifter» nå, forteller han, og forklarer:

– Zwift er på en måte sykkel sitt svar på FIFA. Du sitter på en smartrulle som du kobler opp mot en datamaskin, og kan sykle mot andre over hele verden. Nå som blant annet hele Spania og Italia har portforbud, er det mange som er inne på Zwift. Det er nok mange proffsyklister som er inne nå også, for det er bra nivå der om dagen, ler Blummenfelt.