I en pressemelding i ettermiddag sier Norges Ishockeyforbund at opp- og nedrykk fra sesongen 2019/2020 fryses. Dette gjelder både i Get-ligaen, 1. divisjon og i bredde senior menn.



Ishockeypresident Tage Pettersen sier til hockey.no at forbundstyret måtte ta noen valg i situasjonen som nå har oppstått.



– Idrettsverden har aldri vært så uoversiktlig som nå. Vi må forholde oss til den krisen verden står midt i. Idrett blir selvfølgelig underordnet de store utfordringene vi alle står ovenfor. Forbundsstyret har imidlertid måtte ta noen valg for hvordan vi skal starte opp igjen ishockeyen, etter Koronaen, kommende sesong. Da handlet dette om hensynet til helheten. Vi har også sett til andre idretter og andre nasjoner før vi konkluderte med at kommende sesong starter opp på tilsvarende måte som sesongen 19/20, med de samme lagene i de samme divisjonene, avslutter ishockeypresidenten.



Daglig leder Mats Wibe-Lund i Lørenskog ishockeyklubb som vant 1. divisjon og var klar for kvalifiseringsspill mot Narvik, Grüner og Comet, er naturlig nok skuffet.



– Nei, det er selvsagt skuffende det. Det er jo det. Men samtidig er det vanskelig å ta på seg klubbhatten slik situasjonen i landet vårt er nå. Andre er i en mer alvorlig situasjon. Men min umiddelbare reaksjon er at dette er en urettferdig avgjørelse. Ikke bare for oss, men også for Comet som hadde fortjent å spille kvalifisering. Og for norsk ishockey hadde det vært mer moro med tolv lag enn med ti. Mer spenning også i bunn og ikke bare i toppen, sier Lørenskog-sjefen.



Lørenskog har ikke tatt stilling til om de skal foreta seg noe mer etter å ha fått denne avgjørelsen fra forbundet.



– Vi har akkurat fått en avgjørelse så vi må snakke sammen og lese igjennom vedtaket og vurdere dette ut i fra situasjonen vi er i og landet er i, avslutter Wibe-Lund.



Norges Håndballforbund har i motsetning til Norges Ishockeyforbund bestemt at seriene skal utvides og at lagene som er klar for kvalifiseringsspill får tilbud om direkte opprykk.