Professor: – Vi bør føle på koronaskam

Mari Weider elsker å løpe hinderløp. Det har både hun og familien hennes gjort lenge. Tidligere i mars reiste hun og mannen ned til Mallorca for å løpe Spartan Race.

Noen dager etter de kom hjem iverksatte myndighetene karantene for alle som hadde vært på reise. Dermed måtte hun og mannen tilbringe de neste to ukene hjemme.

I karantene begynte hun å føle på en «koronaskam».

Følte på usikkerhet

I tiden før paret skulle reise nedover hadde koronaviruset begynte å bevege seg i Europa og nådd Norge.

Weider jobber som intensivsykepleier på Akershus Universitetssykehus. Hun kjente på usikkerheten rundt situasjonen og snakket med flere av kollegaene sine. Noen rådet henne til ikke å tenke noe på det.

Paret valgte likevel å dra da de blant annet ikke ville få noe av pengene igjen på reiseforsikringen, siden Spania ikke stod på Utenriksdepartementet sin liste over land man burde unngå å reise til.

– Jeg er ikke dum. Vi skulle jo innom store flyplasser. Jeg reiste med en liten knute i magen, og spurte meg selv hvor lurt dette egentlig var, sier hun.

På dette tidspunktet hadde ikke Norge innført karantene eller andre restriksjoner.

DRO LIKEVEL:Mari Weider reiste med en knute i magen, da hun og mannen dro til Mallorca kort tid før koronasituasjonen eskalerte i Norge. Foto: Privat

– Kjenner på å bli satt i karantene

To dager etter de kom hjem ble de satt i karantene. Da valgte myndighetene å innføre karantene for alle som hadde vært ute å reist.

– Jeg kjenner på å bli satt i karantene. Kollegaene mine jobber dag og natt, og står på. Likevel kunne jeg ikke vært på jobb slik jeg er nå, sier hun.

Etter noen dager i karantene begynte hun i tillegg å kjenne på forkjølelsesymptomer.

– Jeg rakk dessverre bare et par løpeturer i skogen. Nå har jeg vært nede for telling med en hard forkjølelse i over en uke, sier hun.

Hun angrer likevel ikke på at de dro.

– Vi gjorde det og hadde det bra. Nå må jeg bare bruke karantenetiden til å bli frisk og uthvilt, sier hun.

Bør heller føle på en skyld

Ole Jacob Madsen er professor ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Han mener vi helt klart burde føle på en koronaskam.

SKYLD: Professor Ole Jacob Madsen mener vi burde føle på en koronaskyld. Foto: Paul S. Amundsen

– Jeg mener helt klart ja, vi bør føle på en koronaskam, sier han.

Han peker på at ordet «koronaskam» er inspirert av andre ord som "flyskam" og "kjøttskam". Han mener skam i disse tilfellene brukes feil.

– Skam er gjerne knyttet til selvfølelsen. Derfor burde man heller kalle det skyld for våre handlinger, sier han.

Ifølge Madsen blir skyld gjerne blir kalt for «den siviliserende følelsen». Han forklarer for at vi skal ha et sivilisert samfunn er vi avhengige av skyld som en regulerende følelse, der vi opplever ansvarlighet og pliktfølelse. Skyldfølelsen kommer dersom man har begått handlinger som går imot normene, det sosiale felleskapets interesserer.