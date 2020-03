Det blir ingen kamper i Premier League eller resten av det engelske ligasystemet før tidligst 30. april, skriver Premier League i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Det ble bestemt på en videokonferanse mellom klubbene og forbundet torsdag.

De gjør også et unntak fra regelen om at all ligafotball må være ferdig innen 1. juni. Tirsdag ble det bestemt at Fotball-EM er utsatt til sommeren 2021 for at de nasjonale ligaene og europacupene kan bli spilt ferdig. Målet er at de skal være ferdig til 30. juni.

Premier League ble suspendert før forrige helgs runde da Arsenal-manager Mikel Arteta hadde blitt smittet av koronaviruset. Dagen etter ble det også kjent at Chelsea-spiller Callum Hudson-Odoi var koronasyk.

De fleste ligaene i Europa, inkludert Bundesliga, La Liga, Ligue 1 og Serie A, er også stanset på grunn av koronaviruset.

