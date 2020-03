Vi i Broom har tett en liten titt i bakspilet for å se hva som rørte seg på blifronten for rundt 20- 30 år siden. Ikke selve bilen denne gangen, men vi har derimot lagd en liten mimre-serie om det ulike tilbehøret som mange av oss hadde i- eller på bilen den gang. Men som kanskje, av flere grunner, har gått litt i glemmeboken i dag.

I dag ser vi nærmere på bilstereo.

Litt underholding i bilen har alltid vært viktig. Særlig om man skulle kjøre langt og var alene. Da var radioen kjekk å ha. Men med bare én kanal så kunne utvalget av både programmer og musikken som ble servert være litt snever.

Kassettspiller ble løsningen for mange. Noen var også opptatte av god lyd. Nyheter som Dolby- og Loudness-funksjoner kom for fullt tidlig på 80-tallet. Det samme gjorde Autoreverse, som "snudde" kassetten av seg selv. For ikke å snakke om Music Search, som gjorde at du kunne spole over en låt på kassetten, men som på helt magisk vis stoppet av seg selv på neste låt... Undrenes tid var ikke forbi.

Det ballet litt på seg, slik det ofte gjør. Watt på høyttalerne ble viktig. For å få fullt utbytte her måtte man ha en en forsterker og aller helst en equalizer så man virkelig kunne fintune lyden. De færreste av oss hadde kompetanse eller gehør til det, men equalizer hadde vi likevel. Om ikke annet for at det var fint lys i den, og for å imponere kompisene.

Det endte jo med at vi regelrett hadde stereo-rack i bilene våre. Jo flere knapper og lys-dioder, desto bedre var det.

Hvem kjøpte dette?

Dette med god lyd var slett ikke bare et ungdomsbil-fenomen. Selv aldrende herrer på 40 år kunne finne på å få ettermontert slik i både Porscher og store Mercedeser. Da gjerne med utstyr fra øverste hylle.

Pioneer-rack fra 80-tallet med radio, kassettspiller og equalizer.

Vi med Volvo 142, Ford 17M og Opel Ascona måtte gjerne nøye oss med de litt rimeligere variantene, men kompenserte gjerne med å feste små diskanthøyttalere med dobbeltsidig tape på toppen av dashbordet.

Hvilke type biler passet dette best til?

Dette passet egentlig i alle biler. Eller vent litt... Kanskje ikke. Det passet vel strengt tatt ikke i noen biler, ved nærmere ettertanke. Det var jo ingen biler som var forebredt fra fabrikk for at noe slikt skulle ettermonteres.

Man gikk løs på monteringen med platesaks og bokseåpner for å få plass til høytalere i hattehylle og dører, mens man med stanley-kniv og dødsforakt gikk løs på dørtrekk og filtbelegg for å lage hull.

Christian importerte drømmebilen – gikk på en kjempe-smell

Hva skulle det være godt for?

Det er jo nærliggende å si god lyd. Men det var nok flere grunner. For de av oss som likte å kjøre rånestripa var det jo nærmest obligatorisk med Pioneer TS1600 høytalere i hattehylla og gjerne et rack med enten Clarion- eller Pioneer-utstyr i midtkonsollen. Litt for å imponere kompiser og kanskje med et lite håp om å klare å hente over et par bonus-poeng hos det motsatte kjønn.

Mercedes med rack fra Clarion. Det var sjelden det så såpass ryddig ut om det var hjemmemontert.

Var det noen ulemper?

Som nevnt, dette med plassen var jo en utfordring. En kompis monterte så store høytalere i dørene at det ikke gikk å sveive sideruta mer enn snaut halvveis ned. Litt upraktisk kan du si... En annen bekjent hadde full varme i bilen året rundt. Spilleren stod i veien for varmeapparat-reguleringa. Men der virket siderutene, så det gikk greit...

Ofte måtte både askebeger og sigarett-tenner vike plassen i midtkonsollen for å få plass til alt også. Ikke alle var like nøye med finishen på monteringa heller. Det var en del patentbånd og tape for de som gjorde dette selv.

Mens de aldrende 40 åringene med mye penger, Mercedes og Porsche satte dette bort og fikk gjort det ordentlig. Vi andre var i nesegrus beundring.

Pioneer TS 1600 høyttalere var nesten obligatoriske i hattehylla for mange.

Ofte var lyden så som så også. Uansett hvor mye penger man hadde brukt på alskens greier. Når man kjører med opptaks-kasset fra BASF og 10 i skuddet-opptak fra radio – så setter det noen begrensinger på kvaliteten.

I fjor vraket vi 122.558 norske biler

Har dette noe for seg i dag?

Jeg tror vi kan være enige om at dette hadde sett litt rart ut i en Tesla eller ny Audi e-tron. Kassetter gikk jo som kjent ut av handelen for en god stund siden, og selv ikke den feteste Alpine-spilleren fra 80-tallet byr på DAB+.

Men som tidsriktig utstyr i en veteranbil derimot er dette fortsatt både kjempekult og tøft. Prisene på dette er absolutt på vei opp. Om du har noe slik gammelt raskt liggende i garasjen fra tiden din med Mazda 929 Coupe, så tenk deg om før du kjører det på fyllinga.

