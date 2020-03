I USA har koronaviruset så langt tatt livet av minst 150 personer, tusenvis av mennesker er smittet.

President Donald Trump har måttet tåle kritikk for at han ikke tok utbruddet av viruset på alvor, men innførte mandag denne uken en rekke strenge tiltak som skal forhindre videre spredning.

Innførte tiltak

Noen av disse tiltakene innebar blant annet å unngå folkemengder på mer enn ti personer, og ikke spise og drikke på restauranter og barer.

På grunn av disse restriksjonene, ble det varslet at årets såkalte «spring break», altså vårferie, var avlyst.

– Jeg vil gjøre det klart at dette ikke er å overreagere, men en måte for oss å stoppe ytterligere tilfeller av covid-19 i vårt samfunn, sa ordfører i Fort Lauderdale Dean Trantalis til CNN.

Det stoppet imidlertid ikke tusenvis av ungdommer fra å reise til Miami Beach i Florida.

– Hvis jeg får korona, så får jeg korona. Til syvende og sist kommer jeg ikke til å la det stoppe meg fra å feste. Vi har planlagt denne turen i flere måneder, og vi er bare her for å ha det gøy. Det som skjer det skjer. Det er synd at barene er stengt, men vi finner alternative måter på å ha det gøy, sier Brady Sluder til CBS News.

– Ødelegger ferien

På en pressekonferanse tirsdag morgen, beordret guvernøren i Florida, Ron DeSantis at alle nattklubber og barer skulle stenge i 30 dager.

De amerikanske ungdommene mener imidlertid at myndighetene overdriver.

– Det ødelegger virkelig ferien min. Hva annet er det å gjøre bortsett fra å gå på bar og på stranden? Også stenger de alt. Jeg mener de blåser det ut av proporsjoner, og at de gjør alt for mye, sier 21 år gamle Brianna Leeder til kanalen.

Shelby Cordell sier at hun og vennegjengen hadde planlagt turen i mange måneder, og at hun akkurat har fylt 21 år, som er aldersgrensen for å drikke alkohol i USA.

– Det var lenge usikkert om vi kunne dra, men nå er vi her. Jeg fylte akkurat 21 år, så jeg er her for å feste. Det er ganske skuffende at alt stenger, men vi må bare gjøre det beste ut det. Nå prøver vi bare å bli full før alt stenger, sier hun.

Gått viralt

Intervjuene med de amerikanske ungdommene har fått mye oppmerksomhet, og på under et døgn er den sett over 17 millioner ganger på CBS News sin Twitter-profil.

Flere har også reagert kraftig på det ungdommene sier.

«Våre besteforeldre ble bedt om å dra ut i krigen, disse ungdommene ble bedt om å holde seg hjemme på sofaen, og de klarte ikke en gang det», skriver den tidligere amerikanske hockeyspilleren Chris Nilan på Twitter.