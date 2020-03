For et par år siden lanserte vi i Broom en ny bilguide. Her kan alle som ønsker bidra med sine erfaringer og kunnskap om bilen din, ny eller brukt.

På den måten vil vi skape en helt unik brukergenerert bilguide! En slags Tripadvisor, for bil. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Siden vi lanserte tjenesten, har vi kommet langt. I skrivende stund nærmer vi oss faktisk 8.500 bilomtaler. Det er rett og slett et svært høyt tall.

Jo flere, jo bedre

Verdien av bilguiden blir naturligvis bedre, jo flere omtaler vi har. På den måten kan alle som er i markedet etter en ny eller brukt bil, gå inn og sjekke hva andre mener om den.

Eller, du kan gå inn og sjekke hva andre mener om bilen du eier i dag, eller har eid tidligere. Stemmer det overens med hva du mener?

Meningen er at bilguiden skal være et supplement til Brooms egne tester og Bennys bruktbilguide.

100 anmeldelser daglig

Brooms bilekspert Benny Christensen har nettopp vært inne og lagt inn noen oppdateringer, slik at enda flere nå kan legge inn omtale av sine biler.

– Tanken bak er at flere hundre tusen nordmenn bytter bil hvert år. Da må jo et slikt tilbud være interessant. Og responsen så langt er jo fantastisk, forteller han.

Det kan være skummelt å kjøpe bil, enten den er brukt eller helt ny. Da er andres erfaringer med nettopp den bilen gull verdt. Nå håper Broom-Benny på hjelp til å lage Norges største og beste bilguide!

Tar bare noen minutter

Vi vil derfor veldig gjerne at du forteller oss om nettopp din bil(er) og dine erfaringer. Alt sammen er gjort på bare noen minutter.

Det er veldig verdifullt for både for oss i Broom og for alle leserne våre.

Det som fylles ut er karakterer fra 1 til 10 på fem ulike kategorier: Kjøreglede / Kvalitet og driftssikkerhet / Plass og praktiske løsninger / Økonomi og kostnader / Drivstoff-forbruk. I tillegg kan man skrive inn en generell tekst om bilen og legge inn et eller flere bilder, slik mange har gjort.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang:

Topp og bunn

Av de tusenvis av omtalene som ligger inne, er det naturligvis noen som får bedre og dårligere karakterer enn andre.

I skrivende stund er det Lexus IS. Opel Ampera-e og Hyundai Ioniq som topper listen – alle med snittscore på 9,4 poeng av 10 mulige.

I bunnen finner vi VW Sharan, produsert fra 1999-2005 med 5,3 poeng og første generasjon Land Rover Freelander II med 5,8 poeng.

