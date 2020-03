Strømsgodset bekrefter at de har permittert samtlige spillere og trenere i klubben etter at koronavirus-utbruddet har stanset all fotball.

– I dag hadde vi først en telefonkonferanse med spillerutvalget, som møtte på vegne av spillergruppa, der vi drøftet situasjonen og kom til en felles forståelse av at dette var et nødvendig tiltak. De som eventuelt ikke har rett på dagpenger skal vi prøve å finne løsninger for, og sørge for at ingen blir stående på bar bakke fordi de ikke tilfredsstiller kravene. Vi kommer heller ikke til å unnlate å permittere folk for å sikre egne verdier, sier daglig leder i Godset, Dag Lindseth Andersen, til TV 2.

Det har skapt debatt i Fotball-Norge at Haugesund valgte å permittere alle spillerne med unntak av fem. Klubben begrunnet det med at de fryktet at to av spillerne kunne bli snappet om av utenlandske klubber.

Drammens Tidende omtalte saken først.

– Hvor mange i Strømsgodset kommer til å være på jobb framover?

– Vi må holde en viss informasjonsflyt og oppfølging av de ansatte. Totalt kommer vi til å ha et par årsverk gående nå i starten, fordelt på sport og administrasjon. Alle ansatte skal ha noen å henvende seg til.

På spørsmål om han blir værende som daglig leder, svarer Andersen:

– Jeg omfattes også av permitteringene. Vi fordeler årsverkene mellom oss. Den som kommer til å være her mest, er økonomisjefen, sier han.