Torsdag kveld - og Counter-Strike? Det stemmer. Det er midtukerunde i Telialigaen og rundens hovedkamp spilles mellom Stabæk Momentum og Nordavind.

Begge lagene kjemper om en plass i sluttspillet, og ligger i skrivende stund med seks poeng. Stabæk Momentum har én kamp mindre spilt. Christoffer «Hellberg» Hellberg Andersen i Nordavind sier at dette er en kamp de må vinne.

– Denne kampen er veldig viktig for oss å vinne, her er ikke engang uavgjort godt nok. Vi har fokusert på å bygge et greit kartutvalg slik at vi kan ha kontroll uansett hvilke kart vi ender opp med å spille.

Andersen forteller at de kun har fokusert på eget spill inn mot kampen.

– Vi har ikke fulgt noe med på Momentum i det hele tatt, vi har bare fokusert på oss selv i det siste.

Se kampen gratis på TV 2 Sumo Fri torsdag kveld klokken 20:00

– Vi har begynt å få tilbake en del flyt i laget nå

Andersen sier at sesongen ikke har vært helt optimal så langt, men at de nå kun har fokuset rettet mot sluttspillet.

– Sesongen for oss så langt har ikke vært helt som forventet, vi har levert mindre bra resultater opptil flere ganger, og vi mistet jo også en spiller midt inni her. Vi har begynt å få tilbake en del flyt i laget nå, så jeg tror at vi skal dra i land denne kampen ganske så greit.

DISSE SPILLER FOR NORDAVIND Christoffer «hEllberg» Andersen

Thomas «Vertigo» Andresen

Simen «Sido» Rem

Ådne «sense» Storås Fredriksen

Jonatan «Ruyter» Rogge Ruyter

Tidligere denne uken ble det kjent at seriespillvinneren stikker av med en plass i en internasjonal Blast-kvalifisering. Andersen sier at dette er fint, men.

– Veldig bra at norske lag får en mulighet som dette, men jeg slenger meg på resten som mener at det burde være en kvalifisering for alle norske lag i 1. divisjon, da dette ble annonsert alt for sent. Men uansett er det jo bedre enn ingenting, avslutter Andersen.

– Trener ikke med laget

Andreas «dem0» Aslaksrud i Stabæk Momentum er kort i svarene når Gamer.no kommer med spørsmål om torsdagens hovedkamp.

Andreas «dem0» Aslaksrud svarte kort før torsdagens hovedkamp. Foto: Sindre Stien/Good Game

DISSE SPILLER FOR STABÆK MOMENTUM Andreas «dem0» Aslaksrud

Igor «MACKO» Macko

Thomas «Aaseng» Olsen Aaseng

Trygve «kOMB4» Johansen

Anders «Savvy» Sundet

– Det har vært en ganske turbulent sesong, i hvert fall for oss, med mange spillerbytter. Som en konsekvens av det så trener vi ikke med laget vi har nå. Det betyr også at dagens situasjon (med pandemien red. anm.) ikke påvirker oss.

Aslaksrud oppsummerer sesongen for oss, før han avslutter ganske kort og konsist.

– Sesongen har vært en berg- og dalbane. Hadde troen i begynnelsen, men så raknet alt og det så litt dystert ut, men nå går det litt bedre igjen. Vi trener jo ikke så forhåpningene er ikke i taket akkurat. Nordavind ser jo overraskende spreke ut, så det blir en tøff kamp. Jeg tør ikke spå noe konkret, men jeg håper vi er påskrudd og at det blir jevnt, avslutter Aslaksrud.

Denne saken er hentet fra Gamer.no