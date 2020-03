– Helsedirektoratet har redusert antall konsultasjoner fra 14 stykker til omtrent fem, forteller helsesykepleier Astrid Midtsund til God morgen Norge.

Nå prioriteres nyfødtkonsultasjon og vaksinering.

– Det er et ganske betydelig mindre tilbud enn det som er vanlig, sier Midtsund.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Må gjøre ting hjemmefra

Marianne Theodorsen ble mor for andre gang for cirka en måned siden. Forrige uke skulle hun egentlig til helsestasjonen, men slik ble det ikke.

– Fireukers-kontrollen som jeg skulle ha på helsestasjonen forrige uke, den ble avlyst, også er det litt usikkert hva som skjer med kontrollen som jeg skal ha neste uke, forteller den nybakte mammaen til God morgen Norge.

Theodorsen stresser ikke, og tar hver dag som den går. Men hun skjønner at mange kan føle seg stresset og overveldet.

– Det å bli foreldre er en stor overgang i utgangspunktet, utfyller Midtsund.

Veie babyen med en bagasjevekt

Spesielt i disse tider er alt litt vanskeligere. Men helsesykepleieren påpeker at helsestasjonene fortsatt er oppe, og at det er mulig å ta kontakt på telefon hvis man lurer på noe.

Personlig har helsesykepleieren både gitt ammehjelp og veiehjelp over telefon.

– Jeg har veiledet et par familier den siste uken med å veie i kjøkkenvekten. Hvis du legger en ildfast form på, så får du en litt større vekt, forklarer Midtsund.

FOR DE MINSTE: Helsesykepleier Astrid Midtsund forteller at man kan bruke en kjøkkenvekt for å veie nyfødte babyer. Foto: Privat

Dette fungerer godt for de minste babyene. Det er viktig å gjøre dette et trygt sted, for eksempel på gulvet. For de litt større babyene har helsesykepleieren et annet tips.

– Har man bagasjevekt og en bag, så kan man putte babyen i bagen, veie, også kan man ringe inn til helsestasjonen og fortelle hva babyen veier.

Får tid til å etablere seg

Det er ikke bare negativt at man nå skal ha minst mulig kontakt med mange andre nå.

– Jeg pleier å si at man skal bruke de første seks ukene på å bli kjent. Det er en ny familieenhet, sier Midtstuen og fortsetter:

– Og nå får man virkelig muligheten til det, og alt ligger til rette for at den nye familien får etablere seg. Og det er veldig fint.

Den nybakte moren, Marianne Theodorsen, er glad for at hun har det nettverket av andre mødre som hun kan søke råd hos. I tillegg finner hun tips og råd på internett.

Da anbefaler helsesykepleieren å bruke UiO Farmasøytisk institutt sine foreldrebrosjyrer.

– Der er de aller vanligste problemstillingene man har, og de er veldig oppdaterte og kunnskapsbaserte, sier Midtsund.