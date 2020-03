En av Norges største operastjerner så ikke opera før hun var 20 år

Da Lise Davidsen stod på den prestisjetunge scenen The Met i New York som 32-åring, høstet hun store lovord fra New York Times.

Under de første prøvene fikk orkesteret hakeslepp, beskriver dirigenten.

At hun havnet på The Met var det ingen i familien på Stokke som hadde sett for seg. I oppveksten var det håndball-proff Davidsen drømte om å bli, og hun så ikke en opera før hun var 20 år.

For tiden er Davidsen aktuell i Ludwig van Beethovens eneste opera Fidelio, som settes opp på Royal Opera House i London. Selv om hun i den klassiske musikkverdenen er en superstjerne, er ikke livet veldig glamorøst.

– Det er ganske lite glamorøst egentlig, og mye mer vanlig enn hva folk kanskje tror, sier Davidsen og forteller.

Studietiden

Davidsen vokste opp i Stokke utenfor Tønsberg, og i familien var håndballen sentral. Faren var oppmann, broren trener og moren var også aktiv i miljøet. Men talentet til Davidsen lå i en annen retning, og hun søkte seg til musikklinjen på videregående.

– Det er ingen musikere i min familie og heller ikke noe særlig musikkinteresse, sier Davidsen. Men etter videregående bestemte hun seg for å gå videre i den retningen og studerte klassisk sang ved Griegakademiet i Bergen.

Det var her hun for første gang hørte opera.

– Jeg hadde en interesse for klassisk musikk, og jeg hadde akkurat begynt i norsk solistkor. Jeg hadde lyst til å drive med barokkmusikk og holde konserter i kirker, og det var det jeg trodde jeg ville gjøre, IKKE opera, smiler sangeren.

Davidsen kunne ikke se seg selv på scenen, og forteller at hun synes det var litt skummelt. Hun var mezzosopran og alt, og hun trodde hun visste at det var det stemmen hennes passet til.

THE MET: I november 2019 stod Lise Davidsen på The Met I New York, en av de absolutt meste kjente scenene i den klassiske musikkverdenen. Davidsen gjorde hovedrollen i Pjotr Tsjajkovskijs opera Spardame. FOTO: Ken Howard Metropolitan Opera/AP/Scanpix

Vendepunktet

Det var i møte med sangpedagogen Susanna Eken hun fikk beskjeden hun slett ikke ville høre.

– Det var veldig brutalt. Hun pella meg helt fra hverandre og kommenterte hvordan jeg så ut og hva jeg burde gjøre. Og ikke minst sa hun at du er i hvert fall ikke noen alt, du er en sopran, og jeg tror du vil passe på operascenen, sier Davidsen.

Davidsen brukte tid på å fordøye det læreren hadde sagt, og forteller til Skavlan at hun gikk hjem og gråt.

– Jeg syntes det var noe tull, og her kommer jo kanskje det med håndball-familien og ikke-musikkinteressen inn. Jeg visste ikke helt hva som var riktig, så jeg måtte finne ut av det, sier hun.