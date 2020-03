Norges fotballforbund har sendt brev til Uefa med en klar oppfordring: Å legge fotball-EM for kvinner til sommeren 2021, samme år som fotball-EM for menn.

– UEFA har mange krevende avveininger å gjøre. Likevel mener jeg det er utrolig viktig at begge EM-sluttspillene går neste år. For NFF er det en selvfølge at kvinnefotballen er like viktig som herrefotballen. Tenk hvilken signaleffekt det vil gi om vi får til begge deler. To EM-sluttspill i 2021 vil sende et kraftfullt signal til alle jenter som spiller fotball, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding.

– Vi trenger mer enn noensinne å ha noe å se frem til, noe som samler oss. Jo før, jo bedre. EM-sluttspill både for menn og kvinner har nettopp denne kraften, legger Svendsen til.

Fotballandslagets Maren Mjelde støtter NFFs initiativ.

– Vi har full forståelse for at UEFA og fotballen er i vanskelig situasjon nå, i likhet med resten av samfunnet. Samtidig håper vi at det kommer en løsning der begge mesterskapene kan arrangeres neste år. Mesterskap er det største og viktigste vi jobber mot, og vi håper det er mulig å avvikle herrenes EM uten at det får for store konsekvenser for det planlagte mesterskapet vårt, sier Mjelde.

– Et stort skritt tilbake

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg synes det er bra at NFF tar grep.

– Jeg synes det er veldig bra at NFF er så tydelige og sender en så klar beskjed til Uefa. Det vil sende et veldig uheldig signal om konsekvensen blir å utsette kvinnenes EM i stedet for å se på hvordan man kan få til to mesterskap på én sommer.

– At kvinnene blir bortprioritert?

– Det er akkurat det signalet man sender. Man kan si så mye man vil og late som at det ikke er det som skjer, men de aller fleste vil oppfatte det som at kvinnene må vike nok en gang. Det ville i så fall ikke vært første gang. Det vil være et stort skritt tilbake om de må vike for herrenes mesterskap, sier hun.

Frykter at kvinne-EM blir vannet ut

Finstad Berg opplever at fotballpampene sentralt i Europa har et annerledes syn på kvinnefotballen enn norske fotballmyndigheter.

– De har generelt vært bakpå i hele prosessen. De har vært for trege med å komme med uttalelser, og det har vært for mye usikkerhet hele veien. Når spekulasjonene om å flytte kvinnenes EM kom, kunne de vært tydeligere i kommunikasjonen. Jeg frykter litt at kvinnenes EM blir vannet ut når de skal sitte å koke sammen et løp på Champions League, Europaligaen og EM for herrer. Derfor er det viktig og bra at NFF er tydelige.