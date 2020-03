I fjor høst ble den fjerde sesongen av TV 2-programmet Sommerhytta spilt inn i Lyseren Strandpark i Ytre Enebakk.

Programmet, hvor deltakerne konkurrerer om å vinne ei hytte som de selv pusser opp, skulle egentlig ha premiere i slutten av mars.

Nå er det derimot besluttet at sesongen utsettes til høsten.

Det er koronakrisen som er årsaken til endringene i TV 2s planlagte sendeskjema.

– Flere av programmene som er i opptak for TV 2 påvirkes i ulik grad av koronasituasjonen. For at vi skal kunne være trygge på at vi har godt norsk innhold på lengre sikt, gjør vi ulike endringer i sendeskjemaet i vår, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 i en kommentar.

PROGRAMLEDER: Guri Solberg. Foto: Espen Solli/TV 2

– Den nye sesongen av Sommerhytta, som mange har gledet seg til, skulle egentlig hatt premiere denne uken, men den har blir flyttet til høsten. Vi jobber løpende med å justere sendeskjemaene på TV 2-kanalene, ut fra hvordan situasjonen endrer seg fremover, legger Haldorsen til.

Guri Solberg (43) har ledet Sommerhytta siden første sesong ble sendt i 2017.

Det var ekteparet Kjartan Haugen og Knut Ivar Pelerud som stakk av med seieren i fjorårets sesong.