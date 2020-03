Slik kan pandemien forandre overgangsmarkedet i internasjonal fotball

Som de fleste andre industrier verden over, rammes også fotballen hardt av koronapandemien.

Utsatte kamper, ligaer på vent og tomme tribuner har allerede gitt en akutt inntektsstopp i fotballklubber verden over - og i Norge har det allerede ført til at flere profesjonelle klubber har måttet permittere spillere for å få hjulene til å gå rundt.

Men også i internasjonal toppfotball vil ringvirkningene bli store, spår ekspertene. En analyse gjort av et av verdens største revisjonsselskaper, KMPG, sier at klubbene i de fem største ligaene i verden til sammen kan risikere å tape 50 milliarder kroner.

– Inntektene går ned, og det må bety at verdien på en spiller også går ned. Det kan gi komplikasjoner på spillermarkedet, sier Kalle Moene, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo.

Kan gi forskjeller

For selv om fotball er en industri ganske ulik mange andre, er mekanismene som rår ved en økonomisk krise ganske lik. En midlertidig stopp i inntekter, som skjer nå, vil gi enkelte klubber et umiddelbart likviditetsproblem.

– Så det vil bli lettere for de sterke klubbene å kjøpe fra de svake. Store klubber kan jo styrke seg for en billig penge, for de små klubbene med likviditetsproblemer må selge unna, sier Moene.

Den samme spådommen kommer hans kollega fra Norges Handelshøyskole med.

– Som i alle andre industrier, vil selskapene med mest balanse i regnskapet være dem som vil stå igjen som vinnere i slike situasjoner. Gjerne store selskaper, som har mulighet til å investere igjen ganske raskt med midler de har i bakhånd, forklarer professor Mario Guajardo, og legger til:

– De vil også kunne få spillere til en lavere pris enn ellers, for klubbene med dårlig balanse vil være nødt til å selge for å overleve.

Spår nedgang i overgangssummer og lønn

Den fotballinteresserte chileneren tror at overgangssummene vil bli lavere og at den midlertidige stansen av inntekter gjør det sannsynlig at det generelle lønnsnivået også går ned.

SPÅR VANSKELIGE TIDER: Mina Finstad Berg tror koronautbruddet vil forandre dynamikken på overgangsmarkedet i internasjonal fotball. Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Tv 2

– En generell deflasjon i fotballøkonomien vil gjøre det utfordrende for klubber som har høytlønnede spillere de ønsker å bli kvitt. Om det generelle lønnsnivået synker, vil det bli vanskeligere å få dem videre til andre klubber, sier TV 2-ekspert Mina Finstad Berg, som tror krisen vil bli ekstra vanskelig for enkelte storklubber:

– Klubber med stor gjeld vil merke det veldig, men også klubber som baserer inntekten sin på å selge spillere til store summer. Det har jo vært en inflasjon i overgangsmarkedet de siste årene, men nå blir det vanskeligere å belage seg på å tjene store penger på spillersalg, sier hun.