Erling Braut Haaland har vært i sensasjonell form denne sesongen, og for øyeblikket er han en av de heteste angriperne i Europa.

Det førte unggutten fra Bryne fra Østerrike og RB Salzburg til den tyske storklubben Dortmund i januar etter å ha avslått blant andre Manchester United. I Tyskland har Haaland fortsatt å bøtte inn scoringer. Etter 33 kamper denne sesongen står 19-åringen med utrolige 40 fulltreffere i alle turneringer.

Superagenten Mina Raiola, som er en del av laget til Haaland og sentral i spissens overganger, mener Haaland er en edelsten.

– Det er flott å se ham spille og se hvordan han utvikler seg for hver kamp som går. Ingen hadde trodd at han skulle ta steget til Bundesliga og Champions League for et lag som Dortmund på den måten. Ingen hadde forventet det, sier Raiola til Marca.

– Det er ikke enkelt å gå fra Østerrike til Tyskland og levere på det nivået. Han har fortsatt mye å forbedre. Han kommer til å bli værende i Dortmund så lenge som nødvendig. Han er en fotballspiller som venter at utviklingen skal gå raskere enn vanlig, sier Raiola, som har blant andre Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan og Marco Verratti på listen over klienter.

Haaland er allerede koblet til Real Madrid, som har hatt større problemer med å score mål etter at Cristiano Ronaldo forlot den spanske storklubben.

– Jeg ønsker definitivt å sende en god spiller til Real Madrid, og jeg kommer til å forsøke å gjøre det i sommer. Det vil gjøre meg og mine spillere stolte, for Real Madrid er en stor klubb, sier Mino Raiolo.

Men trolig blir det ikke en ny overgang for Haaland allerede til sommeren.

– Jeg tror ikke han forlater Dortmund til sommeren, sier Raiola.