Det viser et konfidensielt notat som TV 2 har fått tilgang til.

På grunn av koronaviruset har det internasjonale sykkelforbundet (UCI) foreløpig annonsert at de stopper alle ritt frem til utgangen av april.

Det pågår naturligvis hektisk møtevirksomhet i sykkelsportens øverste organ om dagen for å se hva man skal gjøre med de mange rittene, deriblant de største vårklassikerne og Giro d´Italia - som skulle vært arrangert i mai, men som man jobber med å finne en ny dato til.

Hushovd er optimist

Parallelt med dette pågår diskusjonene hos de profesjonelle sykkellagenes egen interesseorganisasjon, AIGCP. Der har de sett på når det kan være mulig å få hjulene til å rulle igjen. De skriver at det er fire realistiske scenarier; midten av mai, slutten av mai, midten av juni og Tour de France. Slik de skisserer det, er det mest realistisk - slik situasjonen er nå - å starte opp igjen i midten av juni.

Dette rimer godt med Thor Hushovds spådommer. TV 2s sykkelekspert, som nå befinner seg i Frankrike med portforbud, tror at Tour de France starter i Nice - som planlagt - lørdag 27. juni.

– Ja, jeg tror det. Når det kommer mer varme i lufta så tror jeg det verste viruset gir seg. Da kommer man tilbake til det normale. Jeg velger å være positiv. Den siste helga av juni er fortsatt lenge til, sier han.

Det understrekes i notatet fra AIGCP at ingenting er avgjort ennå, og at hypotesen er basert på informasjon som endrer seg hele tiden.

Tour of Norway kan ryke

Dette vil imidlertid innebære at Tour of Norway i mai ryker. Sjefen for det norske rittet, Roy Hegreberg, har imidlertid ikke fått disse signalene.

– Ingen kan spå i den glasskulen. Dialogene som jeg har hatt med lagene er at hvis man kan starte med Tour of Norway, så har de lyst til å komme i gang. Senest i går signerte vi med et lag. Vår fordel her i Norge er at vi har mer kontroll enn mange andre land. Samtidig er det umulig å gjennomføre arrangementet hvis det er ulovlig å reise inn til Norge, og vi vil selvsagt kun gjøre dette hvis vi får klarsignal fra myndighetene. Vi har til slutten av april på oss før vi må dra i håndbrekket. Det påløper oss ikke større kostnader om vi avlyser nå eller om en måned, sier Hegreberg.

UCI har sagt at sykkelsesongen 2020 kan bli utvidet til 1. november, for å få plass til en del av rittene som ikke arrangeres nå til høsten. Tour of Norway er satt opp fra 21.-24. mai og skal ha fire etapper i Stavanger-regionen.

– Er det aktuelt å flytte Tour of Norway til en annen dato?

– Jeg tror ikke vi vil få lov til det. Nå er det så mange sykkelløp som ikke har blitt arrangert i denne perioden, som de største vårklassikerne og Giro d` Italia, som vil ønske å flytte til høsten. Da vil det rett og slett ikke være plass på kalenderen. Hvis vi derimot får den muligheten, så vil vi benytte oss av den, men det tror jeg ikke er realistisk, svarer Hegreberg.