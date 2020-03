Tallene for torsdag 19. mars viser at 102 personer er innlagt på sykehus med koronavirus i Norge.

Dette er en økning på 20 personer fra onsdag, da tallet var 82.

19 av disse personene ligger i respirator.

Folkehelseinstituttet opplyser at de vil komme med et oppdatert tall på antall bekreftet smittede klokken 13 torsdag.

Så langt har seks mennesker i Norge mistet livet som følge av koronaviruset. Gjennomsnittsalderen på de fem første er 89 år.

Helsemyndighetene har vært klare på at smittetall og antall innlagte vil øke, før det flater ut. Toppen er ventet å kunne komme i mai-august.

Regjeringen har satt i gang en lang rekke omfattende tiltak, de mest alvorlige i fredstid i Norge, for å begrense smitten mellom mennesker.

Håper er at dette vil føre til at toppen av antallet smittet vil bli flatet ut, slik at helsevesenet vil ha kapasitet til å hjelpe de som trenger dem.