Disse ni varene kan bli dyrere fremover

SNEAKERS: Prisen på dette kan bli høyere. FOTO: NTB Scanpix

6: Klær og sko

– Klær og sko har vært billig i Norge veldig lenge, så det har vi vent oss til. Men flere fabrikker har måtte stenge eller begrense produksjonen under koronautbruddet, så det kan oppstå manko på enkelte varer. Mange merkevarer har en mellomstasjon i Europa, som igjen selger til importører i Norge. Hvis importørene må betale regningen i euro med så lav krone, blir det dyrt. En del av dette vil havne på prislappen i butikk.

7: Kosmetikk og egenpleie

– L'Oreal er franskeid, Dove er fra Storbritannia. Her kan prisøkningen både komme i dagligvare, og hos apotek eller parfymeri. En euro koster nå over tolv kroner. Hvis importørene må betale for varene i euro, kan det bli dyrt for både dem - og til slutt for oss.

IMPORTERT: Det kan koste mer for franske oster. FOTO: NTB Scanpix

8: Franske oster og biff

– Mange av de vanlige meieriproduktene, som melk, yoghurt og rømme, er produsert i Norge. Men en del oster, som parmesan og brie, er importert. Disse kan få en prisøkning. Selv om miljøfokuset øker, spiser nordmenn fortsatt mye biff. Kjøttet i kjøledisken kommer ofte fra Sør-Amerika eller Afrika. Der kan prisen stige.

9: Generell netthandel

– Med halve Norge i lockdown, er det nok mange som handler på nett akkurat nå. Men ta en ekstra sjekk på valutakalkulatoren før du betaler. Ikke tenk at det du betalte før er det du betaler nå!