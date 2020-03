Nå ber de myndighetene komme på banen.

«Sektoren vil ha store utfordringer med å ivareta sin funksjon på kort og lang sikt hvis ikke sentrale myndigheter raskt yter nødvendig økonomisk bistand ved å kompensere tapte billettinntekter gjennom ekstra krisemidler», heter det i et brev bransjen sendte til regjeringen onsdag.

Passasjerene uteblir, og billettinntektene svikter. Samtidig beholdes mange avganger, blant annet for å sørge for tilstrekkelig avstand mellom passasjerene.

– Situasjonen er alvorlig og den kommer i hvert fall til å bli alvorlig hvis dette fortsetter og man går tom for likvider, sier Olov Grøtting i Kollektivtrafikkforeningen til TV 2.

Må bruke av egenkapital

Det er de fylkeskommunale selskapene som nå merker inntektsfallet – selskap som Ruter, Skyss, Kolumbus, ATB og Akt. Disse selskapene betaler private aktører som opererer rutene.

Om inntektene til de fylkeskommunale selskapene tørker inn, kan de få problemer med å betale operatørene hvor sjåfører og annet personell er ansatt.

– Vi ser at man må tære på egenkapital, og da er det slik at man har begrenset med egenkapital i ulike administrasjonsselskap. Dette er så store beløp og så alvorlig at det vil si stopp om en stund, men vi tør ikke si når, sier Grøtting.

Åtte av ti passasjerer er borte

Kolumbus, som har ansvaret for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland, taper omkring 38 millioner kroner i måneden slik situasjonen er nå. Det opplyser selskapets administrerende direktør Odd Aksland.

– 80 prosent av de reisende er vekke, og da sier det seg selv at inntektene stuper. Vi er avhengig av inntekter for å betale for tjenestene, sier Aksland til TV 2.

Selskapet tærer nå på egenkapitalen og regner med at de kan klare fire måneders drift.

– Men da er det slutt på pengene, sier Aksland.

Kolumbus har allerede gjennomført en rekke tiltak og har blant annet innført sommerproduksjon. Det innebærer redusert rutetilbud.

Bransjen ber om at regjeringen innen mandag svarer på om de tapte inntektene blir kompensert.