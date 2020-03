Thale (11) og Vetle (9) må se mamma gjennom vinduet

Karantene-situasjonen har gjort at flere må tenke kreativt når de skal møte familie og venner.

Det måtte også Thale Kristine (11) og Vetle Nicolay Limkjær (9), da de egentlig skulle vært en uke hos mamma, Siv Elisabeth Bjerke (39), fra mandag av. Det var Tønsberg Blad som omtalte saken først.

To timer før de hadde avtale om å møtes, måtte mamma melde at hun ble nødt til å sette seg selv i karantene, og ikke kunne få besøk som planlagt fordi hun følte seg syk.

Dermed måtte de ses gjennom vinduet istedet. Det var ikke en gøy beskjed å få.

– Jeg synes det var dumt, for jeg hadde gledet meg til å se henne, sier Thale til TV 2.

– Det var dritt!, synes lillebror, Vetle.

Ganske tungt

Siv Elisabeth var på jobb hos Nettavisen i Oslo da hun plutselig kjente seg tungpustet guffen i kroppen. Etter å ha blitt sendt hjem av sjefen, diskuterte hun og eks-ektemannen, Aleksander Limkjær (42), hvordan de skulle løse situasjonen med barna. De bruker nemlig å være annenhver uke hos mamma og pappa, og nå var det mammas uke.

– Vi kom til slutt frem til at vi kunne ikke utsette dem for potensiell smitte med vilje, sier Siv Elisabeth, som også ble svært lei seg for at barna dermed ikke kunne være hos henne.

– Jeg har jo snakket med de på video flere ganger, men det blir jo ikke det samme. Så når jeg endelig var i Tønsberg, fikk jeg ikke lov til å være sammen med de. Det tok de ganske tungt, og de gråt og jeg gråt, forteller hun.

Vanskelig å ikke gi klem

Da planene ble snudd på hodet, var det heldigvis fint å være hos pappa også, samtidig som det ikke er mer enn tre kilometer og rusle bort til vinduet til mamma. Barna har derfor vært utenfor og hilst på opptil flere ganger.

Og selv om det er veldig hyggelig å være så nære, synes hele familien at det er en veldig rar situasjon.

FRA INNSIDEN: Slik ser det ut fra mamma Siv Elisabeths perspektiv når barna kommer på besøk. Familien prøver å holde humøret oppe med litt tøys og tull på tross av den rare situasjonen. Foto: Siv Elisabeth Bjerke.

– Noen ganger er det nesten bedre å snakke på FaceTime, ettersom det er noe de er vant til ellers. Det kan være litt vondt å stå der nede og være så nære, og ikke kunne ha fysisk kontakt, sier pappa Aleksander.

– Det vanskeligste har vært å ikke kunne gi henne en klem, er Vetle og Thale enige om.

Det er mamma Siv også enig om.

– Det er jo rart, for det føles jo litt som man er i et besøksrom i fengselet, uten at jeg har noen erfaring med det. Men det var veldig rart og kunstig. For det første ungene bruker å gjøre når vi ses etter en uke er jo å kaste seg rundt halsen min og bare bli der. Så det er det liksom det de synes er verst, å ikke kunne gi meg kos, og det kjenner jeg på selv også. Det er kjipt altså.