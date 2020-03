Kan du først lage en klassisk risotto, kan du variere den på utallige måter senere. Dette er en enkel versjon uten mange ingredienser, men den er skikkelig god!

I en risotto kan du bruke mange ulike grønnsaker. Stangselleri eller sellerirot, asparges, squash, spinat eller gresskar passer bra. Du kan også bruke andre typer sopp, kylling, baconbiter eller toppe retten med stekt hvit fisk. Har du litt parmesan eller et par skjeer med crème fraîche, vil det gi en mer kremet risotto.



Denne oppskriften er til 4 porsjoner. Sum per porsjon er 11 kroner.

Ingredienser:

2 ½ dl risottoris

6 dl vann

1 grønnsaksbuljongterning

1 gul løk

2 hvitløksfedd

2 ss olje

ca. 400 g sjampinjong

2 gulrøtter

2 dl frosne erter

Salt og pepper

Fremgangsmåte:

Kok opp 6 dl vann og tilsett en grønnsaksbuljongterning. Sett til side. Finkutt løk og hvitløk. Ha det i en varm panne med olje og stek i et par minutter til løken er blank. Kutt opp soppen i skiver og tilsett sammen med løken og litt salt og pepper. Saltet trekker ut fuktigheten fra soppen og får den til å krympe. Stek videre i noen minutter til før du tilsetter risen. Risen skal bli blank før du har i buljong. Tilsett buljongen litt etter litt. Ta rundt 2 dl buljong i risen av gangen, la det koke inn før du sper med mer buljong. Rør godt om underveis og la det koke til risen er nesten ferdig kokt. Når risen fortsatt er litt hard, skreller du gulrøttene og kutter dem i små terninger. Ha gulrotterningene og de frosne ertene i risottoen, og la det koke sammen de siste minuttene. Smak til med salt og pepper, men husk at det kan være nok salt i buljongen. Når risen er myk og all buljongen er kokt inn, er risottoen ferdig!



Superspareren: Lag grønnsakkraft av slitne grønnsaker og avkutt. Løk, purre, gulrot og andre rotgrønnsaker er supre i kraft. Eller bruk tørkede erter, enda billigere!