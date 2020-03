Det er de fire opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV som sørger for flertall for ordningen.

Nå skal staten betale differansen mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på de såkalte FOT-rutene. Færre passasjerer fører til inntektssvikt. Samtidig skal tilskuddet utbetales forskuddsvis.

– For både folk og bedrifter i nord og langs kysten er kortbanenettet utrolig viktig for å få hverdagen til å henge sammen. Det er derfor bra at vi nå garanterer for denne type ruter fremover, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

FOT-rutene opereres i hovedsak av Widerøe. FOT-ruter er flyruter der markedet alene ikke leverer et tilfredsstillende flytilbud, og der Samferdselsdepartementet kjøper flytjenester gjennom en offentlig konkurranse og setter krav til pris, kapasitet og frekvens.

FOT-rutene er hovedsakelig i Nord-Norge og på Vestlandet.

– Flyrutene i spesielt Nord-Norge er ryggraden i transportsystemet her. Derfor er de nødt til å opprettholdes, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

(NTB)