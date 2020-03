– Helt feil måte å gjøre det på

Ber andre forholde seg til egen klubb

Haugesund-styreleder Leiv Helge Kaldheim har respekt for at folk er kritiske.

– Det er en vanskelig situasjon, og vi har vært inne på de betraktningene som jeg forstår går rundt i toppklubbene nå. Vi har valgt å foreta en avgjørelse som nok avviker fra tankene som foreløpig er kommet ut. Så er det opp til klubbene som sitter med en avgjørelse foran seg på fritt grunnlag å håndtere situasjonen. Det er krevende for en klubb som FK Haugesund å ta denne type avgjørelser, og vi ber om respekt fra kollegene i toppklubber og ber dem om å forholde seg til egen klubb når de uttaler seg i media, sier Kaldheim til TV 2.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har forståelse for FKHs håndtering.

– Det er veldig enkelt å si at det er usolidarisk overfor spillerne, men prøv å stå i daglig leders sko med sitt Excel-ark. Permitterer han enkelte spillere, risikerer han at de kan bli hentet av utenlandsk klubb og tape en verdi som kan være fem til ti millioner kroner. Det er et umulig puslespill å legge, og de må gjøre det så godt de kan, sier den tidligere Start-spilleren.

Ranheim, som rykket ned til Obos-ligaen forrige sesong, har så langt ikke permittert noen av spillerne.

– Vi vet at vi har åpen dialog med klubben. Hvis det skjer, så er det det beste for klubben akkurat nå. Poenget er at det er viktig at klubbene berges. Hvis det blir permittering, er vi innstilt på å gjennomføre det på en god måte, sier Michael Karlsen om situasjonen i egen klubb.