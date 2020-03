Korona-pandemien rammer flere bransjer, og blant dem rammes særlig underholdningsbransjen hardt.

TV 2 har blant annet besluttet å la publikumsproduksjonene Idol og Senkveld gå uten publikum. Heller ikke NRK har publikum i sine produksjoner, og denne uken må de gjøre ytterligere endringer.

NRK bekrefter overfor TV 2 at Pernille Sørensen (42) er satt i karantene som følge av helsemyndighetenes tiltak for å hindre videre smitte.

– Pernille er forkjøla og holder seg hjemme fra jobb, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, sier Kjetil Kooyman, prosjektleder for Nytt på nytt i NRK.

Får vikar

Kooyman sier at de er usikre på hvor lenge Sørensen må være ute.

– Vi tar det fra dag til dag her. Viktigste er at vi hjelper til å begrense smitte, det går først, forklarer han.

Panelet, som til vanlig består av Sørensen, Johan Golden (45) og programleder Bård Tufte Johansen (50), får imidlertid en erstatter i komiker Sigrid Bonde Tusvik (40). NRK er svært glade for å ha med Bonde Tusvik på laget.

STEPPER INN: Sigrid Bonde Tusvik blir erstatter for Sørensen i Nytt på nytt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Sigrid er en av Norges beste komikere, følger godt med i nyhetsbildet og har vært på besøk hos oss med hell mange ganger. Så dette tror vi blir veldig gøy, avslutter han.

– Hyggelig

Bonde Tusvik er også glad for å kunne steppe inn som panel-vikar.

– Det er veldig hyggelig å få være vikar. Litt kjedelig at Pernille er syk, men jeg regner med at hun ikke har smittet stolen, sier hun til TV 2.

40-åringen forteller at denne muligheten var kjærkommen i disse korona-tider.

– 70 prosent av grunnen til at jeg sa ja til dette var for å kunne gå ut av hjemmet og få litt tid fra familien. Hjemme hos oss har vi nemlig gått for en 50-tallsordning hvor Martin (Jøndahl journ.anm) må være på jobb i VG, og jeg er hjemme med barna. Da er det spesielt hyggelig at også vi kvinner kan være nyttige for samfunnet utenfor hjemmet, sier Bonde Tusvik.

Selv om feministen i henne normalt ville sagt det motsatte, innrømmer hun likevel at hjemmetilværelsen har vokst på henne.

– Jeg innrømte i denne ukas podcast at jeg liker det hjemmeværende kvinnelivet, selv om dette er livsfarlig for den feministen jeg er, avslutter hun.