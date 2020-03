Tiltaket kommer etter at flere Rema 1000-ansatte har gitt uttrykk for bekymring for sin egen sikkerhet i butikkene. Nå skal kjeden montere pleksiglass mellom de ansatte og kundene i kassen.

Hos Norgesgruppen (Meny, Spar, Joker og Kiwi) gjør de samme tiltak i sine om lag 1.800 butikker.

– Vi har lagt inn en bestilling på så mange pleksiglass vi får tak i. Målet er å få det i alle butikkene våre fra mandag av, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen til NRK.

Administrerende direktør hos Rema 1000, Trond Bentestuen, sier til statskanalen at sykefraværet blant de ansatte øker.

– Vi forbereder oss på ulike scenarioer, også dersom mange blir syke eller satt i karantene samtidig, sier Bentestuen.

(©NTB)