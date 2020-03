Det skriver de i en pressemelding torsdag.

«De siste dagene har det vært ekstraordinære forhold i markedet for norske kroner og endringene i kronekursen har vært historisk store.

På bakgrunn av dette vurderer Norges Bank løpende om det er behov for at Norges Bank skal intervenere i markedet ved kjøp av norske kroner», står det i pressemeldingen.

Den norske kronen har stort sett falt og falt de siste månedene, og torsdag morgen har den nådd et historisk bunnivå.

Tall fra SIX Financial Information viser at en dollar koster 11,81 kroner, mens et pund koster mer enn 13,66 kroner.

Euroen ligger like under 13 kroner.

100 svenske kroner koster 114,28 norske, mens 100 danske kroner er verdt hele 173,15 norske kroner.

NTB skriver at onsdagens kroneras er det klart største fallet siden Norges Bank forlot fastkursregimet i 1992.

På seks timer falt kronen med én krone målt mot dollaren onsdag, og fallet fortsatte natt til torsdag. På det laveste var kronen målt mot dollar på 11,96 kroner natt til torsdag. Forrige «rekord» var 16. desember 2014, da kronekursen raste 60 øre på kort tid, skriver E24.

Kronen er sensitiv mot oljeprisen, som har mer enn halvert seg på en måned. Et fat nordsjøolje lå godt under 26 dollar natt til torsdag.