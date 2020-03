– Vi kan risikere noen uker uten mat i butikkene

– Det er en lang flyreise hjem og jeg vil ikke risikere å smitte noen på veien, sier Juni Groven Klausen, fastboende på Hawaii.

Klausen og Emilie Johannesen er studenter og bor på Hawaii i USA. De er en av få norske studenter som fortsatt er igjen på øya. For jentene har det vært helt spesielt å følge med på spredningen av koronaviruset i Norge.

– Det oppleves uvirkelig å lese om korona-krisen i norske medier. Det er helt surrealistisk, sier Klausen til TV 2.

De forteller at alt virket som normalt tidligere denne uken og at gatene var fulle av mennesker. De har derfor opplevd det som utfordrende å sette seg inn i alt som foregår hjemme.

– Vi føler veldig med de hjemme, og vi er glad for at de har begynt å sette inn ulike tiltak i USA også, forteller Johannesen.

Men i løpet av det siste døgnet har de merket at gatene har blitt tommere og at det har kommet færre turister til øya.

– Det er også tomt for toalettpapir, hygienemidler og tørrvarer i matbutikkene, sier de to jentene.

Venninnene er bekymret for at matbutikkene etter hvert skal gå helt tom for matvarer.

– Det er begrenset med ressurser på øya. Det er litt skummelt å tenke på, vi kan faktisk risikere noen uker uten mat i butikken, sier Johannesen mens venninnen nikker ved siden av.

FÅ TURISTER: – Det var færre turister i Downtown Honolulu på Hawaii enn det vanligvis er, sier Johannesen. Foto: Privat.

Stenger grensene

Donald Trump har fått kraftig kritikk fra flere hold for sin håndtering av korona-krisen. Forrige uke tok han en rekke grep og erklærte blant annet nasjonal krisetilstand i landet.

Fredag meldte Financial Times at grensene til USA nå lukkes så tett at om kort tid vil ikke engang amerikanske borgere slippe inn i landet.

Det var også derfor en av de norske jentene valgte å bli i USA.

– Hvis jeg drar hjem til Norge er det en risiko for at jeg ikke får reist tilbake, sier Klausen.

De to jentene er også bekymret for at amerikanerne ikke tester seg for koronaviruset og frykter at det er flere smittede enn det som er registrert.

– Jeg tror mange vil la være å teste seg fordi de er redde for kostnadene det vil medføre, sier Johannesen.

Reiste hjem

Cecilie Sjøstrøm er blant dem som har valgt å reise hjem fra studiestedet sitt på Hawaii. Hun skal tilbake til Hawaii til høsten for å fullføre studiene, men er imidlertid bekymret for at det ikke vil være mulig.

– Jeg er redd for at jeg ikke får reist tilbake, men jeg prøver å være optimistisk, sier Sjøstrøm.

Norske studenter som tilhører flere norske universiteter har fått beskjed om å reise hjem. Men studenter som tilhører flere utenlandske skoler har ikke fått den samme beskjeden.