Slik påvirkes du av kronekollapsen

De siste månedene har den norske kronen stort sett falt og falt, og torsdag morgen nådde den altså et historisk bunnivå.

En amerikansk dollar kostet en periode torsdag formiddag over 12 kroner, før den norske valutaen deretter styrket seg litt.

Noe av forklaringen på dette er at dollaren har steget kraftig gjennom koronakrisen. Men norske kroner har svekket seg voldsomt også mot mange andre valutaer.

– Høyst nødvendig

På grunn av den historiske kronekollapsen, vurderer Norges Bank om de skal gripe inn i valutamarkedet.

Ifølge Dagens Næringsliv styrket kronen seg med rundt 70 øre etter at Norges Bank varsler at de vurderer støttekjøp.

Valutastrateg i DnB Markets Magne Østnor mener det både er overraskende, men høyst nødvendig at Norges Bank nå vurderer å gripe inn.

– Det jeg håper Norges Bank vurderer er ikke nødvendigvis at de gjør noe med nivået på kronekursen, men at de bidrar til at markedet fungerer. For nå fungerer det ikke, sier Østnor til TV 2.

At kronen er så svak som den er nå, kan få store konsekvenser for økonomien til nordmenn. Østnor sier at omfanget av konsekvensene handler mye om hvor varig den krisen vi befinner oss i nå blir.

– Slik situasjonen er nå, er det vanskelig å forhandle i valutamarkedet. Måten vi som husholdninger smittes av dette på er at det løfter importprisen, og at alt vi kjøper fra utlandet blir dyrere, sier valutastrategen.

Dette blir dyrere

UD har nå frarådet alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige, men prisene på reiser påvirkes også av kronekollapsen.

– Alle feriereiser blir dyrere, og netthandel det samme, sier Østnor.

Geir Høidal Bjønnes er førsteamunensis ved institutt for finans på BI. Han sier også at nordmenn må forberede seg på at ting man kjøper blir dyrere.

– Matvarer som er produsert i utlandet blir dyrere. Innenfor byggebransjen vil entreprenørene oppleve høyere priser på for eksempel import av stål, sier han til TV 2.

– Hvis denne kronekursen holder seg ut året vil kronekursen ha svekket seg med mer enn 20 prosent, som betyr at inflasjonen vil øke rundt 2,5 prosentpoeng, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Dette betyr det

SSB-økonomen mener det vi nå ser er helt ekstraordinært og vil slå rett inn på kjøpekraften til nordmenn. Alt blir dyrere. Både hjemme og i utlandet.

– Hva betyr kronekursfallet i kroner og øre, for folk flest?