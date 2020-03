Harryturens tid kan være forbi

I takt med verdens børser og oljeprisen har den norske kronen stupt den siste tiden.

Torsdag morgen nådde den norske kronen et historisk bunnivå.

For eksempel koster en dollar nå godt over 11 kroner. Samtidig koster én euro rundt 12 kroner og ett pund like under 13 kroner, ifølge tall fra SIX Financial Information.

Om trenden ikke snur lynraskt, vil det få dramatiske konsekvenser for nordmenn.

Svenskehandel ikke lenger lønnsomt

– Dette er jo helt sykt. Det er ekstremt, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

I Norge er vi vant med at svenskekrona er svakere enn den norske, og at det dermed lønner seg å kjøre over grensa for å handle matvarer. Nå kan den tiden være forbi, mener han.

– Svenskekrona var på 0,93 for noen uker siden. Nå er den på 1,16, sier Gundersen til TV 2 torsdag formiddag.

Siden har kursen justert seg noe, men torsdag kveld må man likevel betale rundt 108 norske kroner for en svensk hundrelapp.

– Valutagevinsten på å handle i Sverige er borte. Den eventuelle gevinsten på billige varer tror jeg forsvinner i bensinpenger, sier forbrukerøkonomen.

Dyrere ferie

Den svake krona er også et varsko for nordmenns ferieplaner.

– Det blir veldig mye dyrere å dra på ferie, om dette ikke snur, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Samtidig som hele landet nærmest stenges ned, oppfordrer hun de som har anledning til å legge bort de pengene man eventuelt kan spare om man ønsker seg noe å se frem til.

FORBRUKERØKONOM: Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank sier ferien blir dyrere, og vil kreve et langt større budsjett. Foto: Danske Bank

– Mange kan jo bruke ferien som et lyspunkt og noe å glede seg til i en tung tid, men denne prisøkningen må inn i budsjettet. Om man i denne tiden beholder jobb og inntekt, bør man legge bort litt ekstra, sier hun.

Utenlandsferien kan nemlig bli svært dyr dersom kronekursen ikke styrkes.

– Det er en gamechanger. Nordmenn er vant til at vi får mye for pengene i utlandet og kan spise og bo godt. Nå blir det annerledes, om ikke trenden snur, sier Magne Gundersen.

De to får støtte fra økonomisk rådgiver Lene Drange fra TV-programmet Luksusfellen.

– Hvis man hadde sett bort fra korona og reiserestriksjoner, ville jeg uansett ombooket en eventuell ferietur til USA, for den hadde blitt veldig dyr sånn som kronekursen er nå, sier hun.

Opptur for norgesferien

Om du har lyst til å bestille en ferie allerede nå, anbefaler begge forbrukerøkonomene vanlige folk om å ikke betale for reise og opphold på forhånd, og heller legge inn avbestillingsgebyr.