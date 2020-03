Mange av de største sykkelstjernen er bosatt i Monaco, der også Hushovd bor sammen med familien sin. I likhet med resten av verden er hverdagen snudd på hodet også i det lille fyrstedømme. Portforbudet som er innført gjør at syklistene ikke får lov til å trene utendørs.

– Du spurte hva rytterne gjør nå?, sier Thor Hushovd i en videopod med TV 2s sykkelredaksjon, som du kan se i videovinduet over.

– Møkk lei hele fyren!

– Jeg fikk nettopp en sint tekstmelding av en kompis fordi han var så lei av å høre dunk-dunk musikk fra leiligheten under seg i Monaco. Han som bor der heter Peter Sagan, forteller TV 2s sykkelekspert til stor latter fra de andre i panelet.

– Han ville at jeg skulle sende en tekstmelding til Sagan og be han skru av den forbanna musikken. Han var møkk lei av hele fyren, fortsetter Hushovd.

Den slovakiske mestersyklisten er kjent for sin - for noen - dårlige musikksmak. Hvis man beveger seg rundt lagbussen til Bora-hansgrohe når de er ute på sykkelritt, kan man ofte høre at anlegget står på full guffe når rytterne forbereder seg til konkurranser.

– Vi som har gått rundt bussen til Sagan under Tour de France vet hvor glad han er i høy og dårlig musikk, sier Hushovd med et smil.

Sagan, som syklet Paris-Nice så sent som sist lørdag, må nå gjøre unna all trening på rulle innendørs. Han føler nok - i likhet med mange andre - på brakkesyken.

– Nå ser vi hvor dette bærer hen, mener Hushovd.

Brøt portforbudet – fikk bot

Han skjønner ikke at rytterne klarer å motivere seg til å trene med all usikkerheten som råder. Ingen vet når neste ritt er. Og ingen vet hva de skal bygge opp en formtopp til.

– Jeg snakket nettopp med Philippe Gilbert på telefonen. Han har nærmest gitt opp. Han prøver å holde det i gang og snek seg ut på en treningstur. Det endte med 135 Euro i bot, forteller Hushovd om sin belgiske kompis, som også bor i Monaco og er underlagt de samme portforbud-reglene som alle andre.

Edvald Boasson Hagen, som også gjester videopoden, klarer imidlertid å holde motivasjonen oppe.

– Det er veldig annerledes og synd det som foregår nå. Men man får ikke gjort noe annet enn å trene så godt vi kan. Det er kjedelig at det ikke er noen sykkelløp nå, men alle forstår at det ikke kan arrangeres. Jeg har ikke problemer med å motivere meg. Jeg har karantene fordi jeg var i Spania nylig, men jeg kan likevel sykle alene utendørs.

– All honnør til Edvald, du er alltid positiv og motivert. Hvis det hadde vært meg, noen dager før jeg egentlig skulle syklet Milano-Sanremo og to uker før Paris-Roubaix - og jeg ikke vet når neste sykkelløp blir, så vet jeg ikke hvor stor motivasjonen hadde vært. Hva skal man trene til nå? Nå går alle rytterne og surrer rundt kjøleskapet, trener mindre, spiser mer og går opp i vekt. Det er mange som river seg i håret og som nærmest har gitt opp, sier Hushovd.

– Det er positivt. Da kan jeg være bedre forberedt enn dem når vi starter opp igjen. Man kan ikke grave seg ned, sier Boasson Hagen.