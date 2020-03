Får ikke samles på dødsleiet

Frykter mange syke samtidig

Helseminister Bent Høie er klar på at mennesker som ligger for døden skal få besøk. Samtidig forstår han at situasjonen er vanskelig for mange som føler seg alene på norske helseinstitusjoner nå.

– Det er dessverre det mest effektive vi kan gjøre for å beskytte de eldre og sårbare i samfunnet vårt, sier han.

Akkurat nå ruster norske sykehus seg for å ta imot mange tusen koronasmittede pasienter i tiden som kommer. På Ullevål har de begynt å flytte kreftpasienter til Radiumhospitalet for å gjøre plass til smittede.

Helsevesenet håper at de smittebegrensende tiltakene fra myndighetene gjør at smittekurven forblir flat. Det de frykter er at mange skal bli alvorlig syke samtidig.

Hvis det skjer, er det ikke sikkert at det finnes mange nok intensivplasser til å hjelpe alle.

Samtidig sier Statens Legemiddelverk at de frykter at koronakrisen kan gjøre at de går tomme for viktige medisiner.