Syv dager før Norge ble snudd på hodet, ville FHI ikke fraråde håndhilsing

Andersen mener at myndighetene i for liten grad er opptatt av føre var-prinsippet.

– Problemet hele veien er at myndighetene er for opptatt av det de kaller for «effekten», uten å definere hvilken effekt de mener.

Slik svarer myndighetene

Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet er ikke enig i at tiltakene fra regjeringen burde ha kommet tidligere.

– Tiltakene kom på et tidspunkt der man så at det forekom smitte som man ikke kunne føre tilbake til en kilde. Denne typen tiltak har ikke stor effekt før man tror det foregår smitte man ikke kan spore, sier han.

HELSETOPPENE: Helseminister Bent Høie (H) og fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad på en pressekonferanse denne uka. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Hvis man innfører tiltak for tidlig, innfører man begrensninger for at friske mennesker skal kunne møte hverandre. Det vi vil begrense, er at syke mennesker kommer i kontakt med andre, sier Nakstad.

Helsedepartementet, som skrev til Utenriksdepartementet at det neppe ville bli aktuelt å innføre reiserestriksjoner, sier til TV 2 at det blir «galt å sammenligne situasjonen som var 2. mars med utviklingen man så etter den tid».

Mente sporing var mest effektivt

Også FHI-ledelsen står fast ved at det var riktig ikke å fraråde håndhilsing tidligere.

– Kontaktreduserende tiltak, som å ikke håndhilse og å holde avstand, er først effektivt når man har mer smitte i befolkningen. På det tidspunktet (5. mars, red.anm.) var det grunn til å anta at vi hadde lite smitte i befolkningen, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

– Men kan det at man ikke frarådet håndhilsing og klemming ha ført til at man fikk smitte også innad Norge, som nå har blitt et av problemene?

– Jeg kan ikke love at ingen som har håndhilst har vært smittet og at det har vært smitte den veien, men på generelt grunnlag så er det jo sånn at vi på det tidspunktet ikke hadde indikasjoner på at det var smitte som vi ikke kunne spore ut av landet, sier Vold.

– Det mest effektive tiltaket på det tidspunktet, slik vi så det, var derfor at man sporet opp dem som var smittet som kom hjem fra utbruddsområdene og tok dem vekk fra resten av befolkningen, og at de isolerte seg hjemme for ikke å smitte andre, sier hun.

Koronaviruset ble for første gang påvist i Norge 26. februar.