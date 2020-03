Den norske kvinnen har bodd i den italienske byen Trentino i Nord-Italia i 18 år. Hun er gift med en italiener, og sammen har de tre barn.

Nå har familien knapt vært ute av huset på to uker. Byen de bor i grenser til de to regionene i Italia med aller flest smittede.

De har nettopp fått vite at deres nærmeste naboer har fått påvist korona, og nå frykter familien at viruset kommer krypende.

– Veldig tungt

Onsdag kveld nærmet tallet på døde i Italia seg 3.000, og landet er dermed i ferd med å ta igjen Kina der viruset har kostet 3.237 liv.

BOR I ITALIA: Elisabeth Knapstad Angioni. Foto: TV 2

Natt til onsdag ble det rapportert om 475 nye dødstall, det er det høyeste dødstallet på et døgn i noe land under korona-pandemien, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Det var veldig tungt da vi fikk nyheten om at det aldri før har dødd så mange italienere i løpet av et døgn. Det var et sjokk, og vi har lyst å få litt gode nyheter snart, sier Knapstad Angioni til TV 2.

17 dager uten skole

Det er særlig regionen Lombardia som er hardest rammet. 70 prosent av de døde kommer herfra.

– Militære kjøretøy måtte frakte de døde bort fra Bergamo, fordi det ikke er mer kapasitet. Det bildet satte seg igjen på netthinnen, og vi tenkte: «Hva er dette her?», sier hun.

MILITÆRKJØRETØY: Italienske militærkjøretøy måtte denne uken transportere rundt seksti kister med døde fra Bergamo i Lombardia til ulike krematorier i andre regioner. Foto: Stringer

Hele Italia er nå stengt ned, og innbyggerne får kun lov til å gjøre helt nødvendige ting som å gå på butikken og apoteket. Knapstad Angionis barn har vært 17 dager uten skole.

– Vi håper vi skal se en effekt. Italienere er ikke så glad i å følge regler, og politi og militære prøver å kontrollere så mange som mulig. Men jeg skjønner at folk har lyst å komme seg ut å gjøre ting, sier hun.

– Prester risikerer straff

I Trentino hvor Elisabeth og familien bor er det svært strengt. Biler med høyttalere kjører rundt i gatene og roper ut hva de ulike reglene er.

Ifølge den norske kvinnen har det vært tilfeller hvor prester risikerer straff dersom de gjennomfører begravelser.

Til tross for de strenge reglene, opplever hun at Italia har forståelse og tillit til myndighetene.

– Jeg opplever at Italia er et samlet land, noe det vanligvis ikke pleier å være. De fleste har respekt for dette, og man forsøker å hjelpe og støtte hverandre. Jeg tror det begynner å synke inn over hele Italia hvor alvorlig dette er nå, sier Knapstad Angioni.

Hverdagen til den norske kvinnen og hennes familie er knapt til å kjenne igjen. Hvor lenge det er til ting normaliserer seg er det ingen som vet, likevel klarer de å holde motet oppe.

– Det er helt utrolig at det går. Det vanskeligste med dette er at man ikke får bevegd seg nok fysisk. Der vi tidligere prøvde unngå at barna spilte mye dataspill og teknologi, er vi nå glad for at vi har dette. Det er jo slik de holder kontakten med venner, sier Elisabeth Knapstad Angioni.