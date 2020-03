Klokken 02.02 natt til torsdag fikk politiet melding om skadeverk på Sel kirke.

I en pressemelding skriver Innlandet politidistrikt at en vindusrute ble knust, og at politiet har gjort funn som tyder på at kirken ble forsøkt påtent.

Sel kirke ligger fem kilometer nord for Otta sentrum, i Sel kommune i Innlandet.

Politiet har begynt etterforskning på stedet. Dersom noen har gjort observasjoner i området i løpet av natten, ønsker politiet tips. Tipsere bes ta kontakt på telefon 02800.

I pressemeldingen understrekes det at politiet ser alvorlig på hendelsen, som nå etterforskes bredt.

Området rundt kirken er sperret av, og det gjennomføres blant annet tekniske undersøkelser. Kripos er varslet om saken.

Det er foreløpig ingen mistenkte. Politiet etterforsker om det er likheter mellom brannen i Dombås kirke og skadeverket som er utført på Sel kirke.