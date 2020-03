Khloe Kardashian, Kate Beckinsale og Sophie Turner er bare noen av kjendisene som har latt seg rive med av trenden geiteyoga. De bøyer og strekker mens geitekillinger løper fritt og hopper rundt dem ... og på dem.

Helsekontrollens programleder Marte Spurkland ser videoer av kjendisene på YouTube, og blir nysgjerrig.

– Det ser veldig gøy ut!

Bukk eller killing?

Siden det ikke finnes geitekillinger året rundt i Norge, må Helsekontrollen improvisere litt. På The Funny Farm i Hobøl stiller eierne opp med sine voksne geiter.

Yogainstruktør Vibeke Klemetsen er klar for å teste, selv om geitene har horn.

– Jeg er alltid klar for en utfordring, jeg!

Helsefordeler

Ifølge Kathrine D. von Tangen, markedsjef fra Dyrebar Omsorg, er det en rekke helsefordeler ved å trene med dyr generelt.

POSITIV: Kathrine D. von Tangen i Dyrebar Omsorg mener geiteyoga kan være bra for både dyr og mennesker. Foto: Helsekontrollen

– Man får lavere puls, man blir mer glad, man blir mer sosial. Når du ser på andre terapiformer med dyr så får du også lavere blodtrykk, du får økt motivasjon og mestring, og det finnes en rekke dokumenterte effekter.

Og når det kommer til dyrene selv, er hun tydelig på at det beste for dyrene er å bli i eget habitat mens vi trener med dem og at dyrene må egne seg til den aktiviteten.

– Geiter er klatredyr, og de er nysgjerrige av natur. Så for dem er det positivt å kunne være i et område sammen med mennesker, være sosiale med oss og få klatre på oss, sier von Tangen.

Tommel opp eller ned for geiteyoga?

For Marte Spurkland er svaret definitivt tommel opp.

– Jeg liker å stå der og høre geitene tasse rundt meg. Jeg hadde et øyeblikk av skikkelig lykke.

Klemetsen er enig.

– Jeg synes det var helt fantastisk. På et tidspunkt ble det ro i hele rommet. Geitene så ikke på oss som et fremmedelement lenger.