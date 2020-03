«Kan man møte vennene sine i disse tider?»

Hun sier videre at de som tåler å bli smittet derfor bør holde seg hjemme, samtidig som at vi bør heie på hverandre og huske på at denne situasjonen vil ta slutt etter hvert.

«Kan man møte venner i disse tider?», spør en annen.

– Jeg pleier å si at man nå skal prøve å møtes på sosiale medier. Og så kan man også møte maks to friske venner, for å eksempelvis gå en tur. Men da skal man helst holde et par meters avstand til hverandre, sier Thale Engvik som selv har hjemmekontor.

Helsesista forteller at hun også kjenner på usikkerheten da alle hennes kommende foredrag har blitt avlyst av smittevernhensyn.

Snakke med hverandre

«Mamma og pappa gikk fra hverandre for litt siden, og ingen av søsknene mine bor hjemme nå. Disse ukene blir vanskelige.»

– Veldig mange strever med egne utfordringer, det er ikke bare koselig rundt omkring. Derfor prøver jeg å opplyse om alle måtene man kan få hjelp til å snakke med noen, blant annet gjennom chattetjenester og telefonlinjer. Jeg håper også at lærerne er litt ekstra oppmerksomme, og tar kontakt med barn som de vet kan ha det vanskelig hjemme, svarer Krohn Engvik.

Hun minner også om at den del psykologer har mulighet til å ringe sine pasienter, dersom man trenger veiledning til å håndtere hjemmetilværelsen.

– Hvordan mener du vi bør snakke til ungdommen?

– Ungdommen har mange spørsmål nå. Noen er redd for å bli syke, og noen er redd for at andre man er glad i skal bli syke. Derfor tenker jeg at man bør være ærlig, ta ungdommen på alvor og vise forståelse for at de kan ha det vanskelig, svarer Helsesista.