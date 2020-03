Mange sliter under krisen: – Frykter flere selvmord

Blindheim ber psykologer og psykiatere uansett ha tilbud til alle sine pasienter. Hun foreslår at de som ikke har karantene og må konsultere på telefon eller chat kan tilby alternativ som å gå en tur på trygg avstand.

For isolasjon er et faresignal for alle som går alene med vanskelige tanker. Derfor råder hun følgerne sine å chatte med venner mens de gjør hverdagslige ting.

Mental Helse: – Folk blir desperate

Kristin Bergersen, kommunikasjonssjef i Mental Helse, slår fast at koronapandemien får store konsekvenser for vår psykiske helse, og lister opp noen eksempler på hvem situasjonen får konsekvenser for:

For psykiatriske pasienter som blir utskrevet fra spesialisthelsetjenesten og sendt hjem til en kommune som ikke er forberedt og uten alternativ behandling.

For mennesker med psykiske utfordringer som nå ikke får sosialisere seg med andre mennesker. Alle lavterskeltilbud er stengt.

For 950.000 aleneboende, når cafeer, restauranter, sosiale tilbud er stengt.

For hundretusenvis som har mistet jobben sin eller er permittert. Arbeidsledighetstallene har skutt i været, antall permitterte er mangedoblet. Usikkerhet og frykt for fremtiden preger mange.

For barn og unge som ikke får gå på skolen og møte venner.

– Kan dette føre til flere selvmord? I verste fall ja. En fersk studie i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet viser at karantene og isolering har alvorlige konsekvenser for den psykiske helsen. I tillegg medfører det for mange et større symptomtrykk, som i verste fall kan resultere i at flere tar sitt eget liv, sier Bergersen.

Hun er klar på at dette er en problemstilling som må adresseres av helsemyndighetene.

– For eksempel viser oversikten fra Hjelpetelefonen 116 123 og chat-tilbudet vårt at flere snakker om frustrasjon rundt karantene. Man går hverandre på nervene, og det er tilfeller av drikking og krangling. Sorg og sinne rundt at all hjelp og tilbud for folk som sliter er avlyst eller satt på vent, samt ensomhet, gjør folk desperate etter hvert.