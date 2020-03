Nybilsalget har vært høyt i Norge de siste årene. Samtidig har kjøpevanene våre endret seg betydelig. Elbilene har gått sin seiersgang de siste årene, veldig mange har byttet en bensin- eller dieselbil med en bil som går på strøm.

Når nye biler ruller inn, må nødvendigvis også noen gamle forsvinne. I fjor ble 122.558 personbiler vraket mot pant. Av disse var biler med bensinmotor i klar overvekt. Nesten 70 prosent av vrakede biler var bensinbiler i 2019.

Utviklingen i perioden 2017 – 2019, viser at antall personbiler som har blitt vraket mot pant, har vært relativt stabilt, og ligger på drøyt 120.000 biler per år.

Snittalderen er 10,5 år

Vrakingen innebærer at den norske bilparken stadig får flere eldre biler fjernet fra veiene. Det betyr også at et stort antall biler med høyere utslipp enn dagens nye biler, forsvinner.

I 2019 ble 83.592 bensinbiler vraket mot pant, mens tallet for personbiler med dieselmotor var betydelig lavere, 37.565. Det utgjør rundt 30 prosent av bilene som ble vraket.

Gjennomsnittsalderen på dagens norske bilpark er ca. 10,5 år. De aller fleste av bilene som vrakes mot pant er godt tilårskomne, med en gjennomsnittsalder på 18,1 år. Dette gjelder personbiler sett under ett – uansett drivstoff.

Her er den: Verdens første Tesla med bensinmotor

Siste stopp for de blir presset, du kan finne mange tilsynelatende fine biler rundt om hos landets bilopphuggere.

Oslo på topp

Den gjennomsnittlige "vrakbilen" i fjor ble dermed solgt ny i 2000/2001. Det føles kanskje ikke som så veldig lenge siden, men i bil-levealder er det altså det.

Av kommunene er det storbyene som har størst antall personbiler, og da er det neppe overraskende at det også er i storbyene at flest personbiler vrakes mot pant.

Antall vrakede biler: 2017: 121.558



2018: 121.979



2019: 122.302

Oslo topper listen med mer enn 8.000 biler, tilsvarende 6,8 prosent av totalt antall vrakede personbiler i 2019. Så følger Bergen med mer enn 4.500 vrakede personbiler, og deretter Trondheim og Stavanger med henholdsvis drøyt 3.300 og litt over 2.100 biler.

Starten på en utvikling

Hva er det så som gjør at en bil blir vraket? For svært mange skjer dette etter et ublidt møte med EU-kontrollen. Konkret ved at det blir påvist flere ting som må repareres/utbedres for at bilen skal kunne bli godkjent. Hvis disse blir for kostbare, er valget enkelt: Da blir bilen levert inn til vraking.

– Rust er den store og stygge ulven her. Men det er naturligvis også mye annet som kan ta knekken på en bil. Her ser vi nok også bare starten på en utvikling som mange vil få merke mer til. Etter hvert som bilene får stadig mer avansert utstyr, blir det også mer som kan gå i stykker. Og når bilen da når en viss alder, kan det bli vanskelig å forsvare påkost og reparasjon, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Hvis bilen ser slik ut – da skal du være på vakt

18.1 år er snittalderen for når biler blir vraket i Norge.

"Nå er det vel ikke mer som kan gå i stykker"

– Finnes det noen tommelfingerregel for når det lønner seg – og når det ikke lønner seg?

– Nei, det gjør nok ikke det. Dette kommer helt an på bilens verdi i god stand, og hva det vil koste å få den dit. Her er nok eierne også ganske forskjellige. Noen biter tennene sammen og tenker "Nå er det vel ikke mer som kan gå i stykker her" og reparerer i vei, mens andre fort mister motet og tenker at nå er det bare å bli kvitt problemene. "Fasiten" kan nok være et sted midt-i-mellom. Men at at mange tilsynelatende fine biler vil bli vraket de neste årene, det er jeg overhodet ikke i tvil om, avslutter Benny.

Kilde alle tall: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

LEST DENNE? Plutselig står bil-klassikeren der, høyt til værs

Vraking mot pant – de største byene:

Oslo: 8 376 Bergen: 4 529 Trondheim: 3 351 Stavanger: 2 151 Fredrikstad: 1 877

Kilde alle tall: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

På jakt etter billig bil? Dette må du sjekke

Se video: Hvor ren blir bilen egentlig etter en maskinvask?