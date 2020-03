Ditt aller første minne? Det er trolig ikke ekte

Psykolog og forsker Dr. Julia Shaw har gjennomført et forskningseksperiment der hun får folk til å huske ting som ikke har skjedd.

Hun rekrutterte over 100 personer til det de trodde var en studie av deres barndom. Under intervjuet manipulerte hun frem minner ved å sette sammen ulike situasjoner og hendelser i en ny rekkefølge.

Etter en uke, når minnene er lagret, møtte hun igjen testpersonene, og funnene var overraskende og spektakulære.

Konstruerer falske minner

Dr. Shaw forteller at minner er nettverk av hjerneceller. Disse nettverkene er kjent med hvordan minnene kan bli forvrengt ved misforståelser, at ting blir glemt og ved at vi husker hendelser og situasjoner annerledes enn hvordan de egentlig var.

– Det som skjer er at disse nettverkene hele tiden er i endring, og da kan deler av informasjon om ting som faktisk har skjedd kombineres på en måte som aldri har skjedd, sier Shaw.

Ifølge forskeren oppstår de fleste falske minner i hendelser som er relatert til familie.

– Det er det som er så spesielt med falske minner, de er like komplekse som ekte minner. Man kan ikke se på et minne og si at det ene er ekte og det andre er falskt, forteller Shaw.

I forskningseksperimentet brukte Dr. Shaw ekte mennesker, ekte steder som personene var kjent med og ekte følelser, men hun blandet disse komponentene sammen på en måte som aldri skjedde.

– Dette kan føre til noen virkelig spektakulære hukommelsesfeil, sier psykologen.

AVANSERTE NETTVERK: Dr. Shaw manipulerte testpersonene til å sette sammen falske hendelser til ekte minner. FOTO: Biologycorner/FLICKR

Falske barndomsminner

Når man ser et bilde fra barndommen, kan dette etterhvert feiltolkes som et minne. Dr. Shaw forteller at der ulikheter mellom minner fra bilder og falske minner.

– Bilder er annerledes fordi det er en form for bevis for at du var på dette stedet med denne personen. Bilder er noe mer enn det som kun finnes inne i hodet ditt, sier Shaw og legger til

– Men, det har vært noen veldig interessante falske minner-studier som viser at om man forteller et minne som ikke er sant, noe som ikke skjedde og kombinerer dette med et bilde av for eksempel klassen din, vil nesten alle konstruere et falskt minne, mener Shaw.

– Så hvor mange av minnene våre er ikke helt riktige?

– Jeg vil si at 100 prosent av minnene dine ikke er helt riktige, men det er med mange små fotnoter, sier Shaw

Dr. Shaw er kriminalpsykolog, og jobber spesielt med påvirkning og sosial psykologi. Hun forteller at møtet mellom minner og identitet er interessant, og også hvordan minnene påvirkes av det sosiale.