Med «Idol»-programleder Katarina Flatland i korona-karantene, går sesongens første livesending av «Idol» med Solveig Kloppen som vikar.

– Jeg gleder meg til å få lede en «Idol»-sending igjen, selv om jeg selvsagt skulle ønske det var under andre omstendigheter, sier Kloppen.

Gammel traver

Solveig Kloppen ledet Idol fra 2004 til 2006. Først sammen med Ingrid Gjessing Linhave og så med Kåre Magnus Bergh.

– I denne rare og uvirkelige tiden, hvor store deler av Norges befolkning sitter koronafaste i sofaen hjemme, er det fint å komme nær hverandre på andre måter, som gjennom dans og musikk. Vi følger statsministerens oppfordring om å ta vare på hverandre, men ikke på hverandre: Det blir sending uten publikum i salen, en meters avstand mellom alle involverte og med en umiskjennelig eim av håndsprit i rommet, opplyser Kloppen.

Førstkommende fredag kl. 20.00 er det altså duket for sesongens første direktesendte «Idol»-sending på TV 2, men det blir uten programmets faste programleder, Katarina Flatland.

Karantene

– I likhet med veldig mange andre er jeg satt i karantene. Dette som følge av en reise til Danmark som ble gjort før situasjonen kom ut av kontroll, forklarer hun og legger til:

– På fredag er jeg 12 timer unna å gjøre den jobben jeg synes er morsomst i hele verden, og noe jeg har gledet meg til veldig lenge. Samtidig er dette nå en tid hvor vi alle sammen må bidra på alle måter. Det er lett å tenke at rådene ikke gjelder en selv, men eneste måten å stoppe viruset på er at alle tar det samfunnsansvaret som myndighetene ber oss om å ta, sier Flatland.

Men «Idol»-sending blir det.

– Jeg vet at Katarina hadde gledet seg veldig til å komme i gang med live-sendingene på «Idol». Når situasjonen er som den er så er jeg veldig glad for at vi har en sterk, god og erfaren erstatter i Solveig Kloppen, som kommer til å løse oppgaven på aller beste vis. Rett og slett en supervikar! Og så skal Katarina være klar til å lede Idol igjen neste fredag, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

Flatland velger å se positivt på det.

– Idols første livesending er i de tryggeste hender med Solveig Kloppen i spissen, og jeg skal bidra med stor entusiasme hjemme fra sofaen, smiler Flatland.

Uten publikum

Som følge av koronasituasjonen blir det en litt annerledes «Idol»-sending.

– Vi følger selvsagt alle pålegg, retningslinjer og råd fra myndighetene, sier programredaktør Haldorsen.

– Det er en veldig spesiell situasjon å skulle lage et direktesendt underholdningsprogram i, men vi i TV 2 og produksjonsselskapet Fremantle jobber på spreng for å lage et godt og severdig show for seerne fredag – uten publikum i studio i H3 Arena på Fornebu, avslutter hun.