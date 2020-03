Tidligere hekkeløper Christina Vukicevic Demidov deler på Instagram torsdag morgen at hun og tidligere fotballspiller Vadim Demidov (33) er blitt tobarnsforeldre.

Det profilerte paret, som giftet seg i 2014 etter tre år som kjærester, ble foreldre for første gang til en gutt for fire år siden.

Med nyheten om at de har fått sin andre sønn forsøker Vukicevic Demidov å betrygge gravide i disse koronatider. Samtidig hyller hun Bærum sykehus.

– Kjære alle gravide medsøstre. Dette bildet ble tatt få timer etter at min andre sønn kom til verden. Midt under «Covid-19»-krisen. Jeg sikker på at mange av dere som har fødsel rett rundt hjørnet kjenner på mange av de samme følelsene rundt det å føde i en tid som denne. Jeg kan på ingen måte si noe som direkte hjelper, men vit dette: Det er verdens beste jordmødre, leger og sykepleiere som venter på dere, skriver Vukicevic Demidov på Instagram.

– De vet at situasjonen er vanskelig for sårbare kommende mødre/foreldre, men likevel klarer de å få situasjonen til å virke helt normal her på sykehuset/sykehusene, selv om den er ganske så «unormal». De heier på deg og passer på deg helt til du spaserer ut av sykehuset med en liten baby i armene, skriver 32-åringen videre.

Christina Vukicevic Demidov, som la opp i 2016, jobber nå som sportssjef i parafriidrett i Norges Friidrettsforbund. Mannen Vadim, som har spilt i klubber som Rosenborg, Real Sociedad og Eintracht Frankfurt, satte karrierepunktum etter 2019 med Stabæk. Demidov jobber nå for agentbyrået Nordic Sky.